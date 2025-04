Blum auf der Küchenwohntrends 2025

Rund 200 Aussteller werden zur 7. Auflage der küchenwohntrends & Möbel Austria in Salzburg erwartet, um die neuesten Konzepte und Designs der Wohn- und Küchenwelt zu präsentieren. Architekten, Designerinnen, Tischler und Möbelfachleute sind eingeladen, die aktuellsten Blum-Produkte und deren Anwendungen zu erleben. Täglich von 9 bis 18 Uhr stehen Blum-Expertinnen und -Experten am Stand H 29 in Halle 10 zur Verfügung, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.

REVEGO und AMPEROS AC entdecken

Wer schon konkrete Möbelideen hat und nach passenden Beschlaglösungen sucht, wird hier bestens beraten. Wer Ausschau nach multifunktionalen Wohnideen hält, entdeckt spannende Raumkonzepte, umgesetzt mit dem Pocketsystem REVEGO, das seit dem Modellupdate im Frühjahr noch mehr Designfreiheiten bietet. Denn das edle Einschiebetürsystem kann nicht nur eine ganze Küchenzeilen oder ein Homeoffice komplett verschwinden lassen, sondern jetzt auch als teilhoher Aufsatzschrank oder raumhohe Durchgangstür geplant werden.

blum REVEGO

Interessiert an elektrifizierten Möbeln? Mit AMPEROS AC sorgt Blum für Strom in Schubladen und ist zudem besonders für Tablarauszüge geeignet. Die 230-V-Einzellösung kann Handys, Kaffeevollautomaten, Küchenmaschinen und sonstige Geräte mit Strom versorgen. Mehr Ideen auf der Messe am Blum-Stand entdecken. Vorbeikommen lohnt sich!

blum AMPERO

Save the date

Blum auf der küchenwohntrends & möbel Austria 2025

7. – 9. Mai im Messezentrum Salzburg

Stand H 29 / Halle 10

täglich von 9 bis 18 Uhr

Quelle: blum