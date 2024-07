Blum schließt Wirtschaftsjahr mit rund 2,3 Mrd. Euro Umsatz ab

Die Blum-Gruppe erwirtschaftete vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 insgesamt 2.297,16 Mio. Euro Umsatz. Philipp Blum, Geschäftsführer der Blum-Gruppe, erläutert die Hintergründe: „Die ersten Monate des vergangenen Wirtschaftsjahres waren für uns und die gesamte Branche herausfordernd. Allerdings zeichneten sich in der zweiten Hälfte des Jahres positive Signale ab und wir nehmen Verbesserungen wahr, auch wenn wir uns nach wie vor in einem schwierigen Marktumfeld befinden.“ Geschäftsführer Martin Blum erkennt darin Chancen: „Wir sehen diese schwierige Marktsituation als Auftrag an uns, noch mehr auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Unsere weltweit 9 294 Mitarbeitenden arbeiten gemeinsam daran, Blum weiterzuentwickeln und unsere Kunden mit innovativen Produkten zu begeistern.”

Philipp und Martin Blum

Innovationen

Ungebrochen bleibt daher die Innovationskraft von Blum: Mit 82 Neuanmeldungen lag Blum 2023 auf Platz zwei im Ranking des österreichischen Patentamtes. Auf der Suche nach Neuheiten orientiert sich das Unternehmen, neben den Kundenbedürfnissen, an aktuellen Designtrends. So wurden im April in Mailand auf der EuroCucina, einer der wichtigsten Messen für den Küchenbereich, wieder neue Küchenideen präsentiert – und einige davon mit Blum-Produkten umgesetzt. Auffallend war hier beispielsweise, dass Strom im Möbel immer wichtiger wird. Blum entwickelt derzeit mit AMPEROS die passende Lösung zur Elektrifizierung von Möbeln. Somit sind in Zukunft Licht, Ladefunktion und die Verwendung von elektrischen Geräten in und auf beweglichen Möbelteilen wie in Schubladen möglich. Ein weiteres Highlight war auch die Inszenierung des Pocketsystems REVEGO durch die Kunden von Blum auf der Eurocucina. Auch die unterschiedlichen Boxsysteme von Blum werden gerne eingesetzt: Je nach Schwerpunkt – Design, Funktion oder Montage – setzen Kunden auf LEGRABOX für kreativen Freiraum bei Design und Individualisierung, MERIVOBOX als flexibles Plattformsystem mit vielen Varianten bei gleichbleibender Verarbeitung oder das effiziente und bewährte Boxsystem TANDEMBOX.

Verlässlicher Arbeitgeber

Im Herbst werden über 100 junge Menschen eine Lehre bei Blum beginnen und ein wichtiger Schritt in der Ausbildung neuer Fachkräfte gesetzt. „Unsere wichtigsten Investitionen sind die in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter”, unterstreicht Martin Blum. Es geht aber um mehr als um die reine Ausbildung neuer Kolleginnen und Kollegen: Die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Zentrum der Bemühungen, sie sind der Kern für langfristigen Erfolg: „Für uns war es klar, dass auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen unsere Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle stehen. So konnten unsere Mitarbeitenden auch im vergangenen Jahr auf einen sicheren Arbeitsplatz vertrauen und dank unserer Flexibilität meisterten wir die anstehenden Aufgaben gemeinsam als Team”, ergänzt Philipp Blum. Davon profitieren neben den Kolleginnen und Kollegen in Österreich, in den 4 Produktionsstandorten in den USA, Polen, Brasilien und China, sowie den weiteren 29 Töchtern und Repräsentanzen weltweit.

Ausblick

Für die Zukunft rechnen die beiden Blum-Geschäftsführer mit weiteren Herausforderungen, aber auch einer langfristigen Entspannung der Lage: „Wir sind guter Dinge, dass gegen Ende des Jahres 2024 die Konjunktur anzieht und die Nachfrage an unseren Beschlägen wieder zunimmt”, so Philipp Blum und Martin Blum schließt ab: „Unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung werden wir all unsere Energie, unseren Einfallsreichtum und unsere Innovationskraft nutzen, um weiterhin für unsere Kunden ein zukunftsträchtiger Partner und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein stabiler Arbeitgeber zu bleiben.”

Quelle: Blum