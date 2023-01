Blume PR gewinnt PR-Etat von Nolte Küchen

Die Hamburger PR-Agentur, bekannt für ihr Portfolio renommierter Marken aus den Bereichen Living, Lifestyle, Design und Food, freut sich seit Januar 2023 über Nolte Küchen als neuen Kunden.

Irin Rodatz

Für Nolte Küchen aus Löhne ist die inhabergeführte Agentur mit den Branchenprofis Monika Brune an der Spitze sowie Irin Rodatz als Senior PR-Beraterin mit langjähriger Erfahrung in diesem Segment nicht nur ein leistungsstarker Partner für erfolgreiche PR-Kampagnen und Influencer-Events. Mit dem attraktiven Markenumfeld der Hamburger und ihrem umfangreichem Journalisten-Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz befindet sich „Deutschlands beliebteste Küchenmarke“ mit Kunden wie KitchenAid, Elica, SodaStream, de Buyer und Musterring in bester PR-Gesellschaft rund um das Thema Kochen und Genuss.

Monika Brune, Blume PR

Inhaberin Monika Brune: „Nolte Küchen gehört zu den großen Drei im deutschen Küchenmarkt und bleibt dabei ein sympathisches Familienunternehmen. Das passt zu uns! Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen von Simon Hoecker und seinem Team, mit uns die strategische PR-Kommunikation für 2023 umzusetzen!“

Simon Hoecker, Nolte Küchen

Weitere Informationen finden Sie unter www.blume-pr.de bzw unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: Blume PR