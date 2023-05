Boden- und Wandfliesen in Österreich 2023 – Kein Ende der Teuerung bei Boden- und Wandfliesen

„Obgleich die Nachfrage im Jahr 2022 um gut sechs Prozent gegenüber Vorjahr sank, wuchsen die Herstellererlöse im Jahresvergleich um rund ein Prozent“, so Dominique Otto von BRANCHENRADAR.com Marktanalyse. Wie auch bei anderen bauaffinen Erzeugnissen, prägten den Markt für Boden- und Wandfliesen im vergangenen Jahr vor allem signifikant steigende Preise. Die meisten Anbieter hoben die Verkaufspreise im Jahresverlauf zumindest dreimal an. Die Preissteigerungen lagen insgesamt zwischen 15 und 25 Prozent. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Boden- und Wandfliesen in Österreich erhöhte sich der Durchschnittspreis im Jahr 2022 allerdings nur um rund acht Prozent gegenüber Vorjahr, da die Preiserhöhungen unterjährig erfolgten. Insofern ist auch im laufenden Jahr mit einem deutlichen Preisauftrieb zu rechnen. Der Studienautor geht davon aus, dass die Teuerung noch einmal bei etwa acht Prozent liegen wird.

Marktentwicklung Boden- und Wandfliesen in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro Weitere Informationen finden Sie unter www.branchenradar.com

Quelle: Branchenradat