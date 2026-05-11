Bodenbelags- und Parkettkleber in Österreich 2026

Der Markt für Belagskleber bekam im Vorjahr beinahe wieder Boden unter die Füße. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Bodenbelags- und Parkettkleber in Österreich sanken die Herstellererlöse im Jahr 2025 nur noch moderat um -0,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf 20,9 Millionen Euro.



„Die Entwicklung in den einzelnen Produktsegmenten unterschied sich jedoch signifikant“, sagt Studienautor Thomas Bruck, „Denn der Umsatz mit Klebern für Linoleum, Kork und textilen Bodenbelägen wuchs bereits wieder signifikant um nahezu drei Prozent gegenüber Vorjahr“. Allerdings trugen zum Teil kräftig steigende Verkaufspreise nicht unwesentlich dazu bei. Weiterhin unter Druck standen im Gegensatz dazu Parkettkleber. Die Erlöse sanken das vierte Jahr in Folge, zuletzt um mehr als zwei Prozent. Damit büßte der Markt seit 2021 rund ein Drittel des seinerzeitigen Marktvolumens ein. Mehr oder weniger seitwärts entwickelten sich Kleber für elastische Bodenbeläge sowie Universalkleber.

Tabelle: Marktentwicklung Bodenbelags- und Parkettkleber in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro

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Quelle: Branchenradar