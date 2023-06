Bodenfeuchtigkeit beherrschen – neue feuchtebeständige UZIN MT-Technologie

Im Sortiment von Uzin sind sie ab sofort mit dem neuen Label „MT-Technology“ gekennzeichnet. Das UZIN MT Classic System beispielsweise setzt sich aus zwei neuen und zwei bestehenden Produkten zusammen – der Dispersionsgrundierung UZIN PE 360 Plus, der standfesten Reparaturmasse UZIN NC 182, der neuen zementären Spachtelmasse UZIN NC 161 und dem neuen Universalklebstoff UZIN KE 25. Es eignet sich insbesondere auf feuchten zementären Untergründen und kommt ganz ohne Feuchteabsperrung oder -bremse aus. Der Grund: Die alkalische Feuchtigkeit beeinträchtigt weder die einzelnen Produkte noch den gesamten Systemaufbau.

Das neue UZIN MT Classic System, bestehend aus UZIN PE 360 Plus, UZIN NC 161, UZIN NC 18 und UZIN KE 25, ist das erste Bodensystem von Uzin, in dem alle eingesetzten Systembestandteile beständig gegen alkalische Feuchte sind. „Unser Know-how im Umgang mit Untergrundfeuchte haben wir in die Entwicklung von weiteren Lösungen mit klaren Vorteilen eingebracht“, erklärt Steffen Kallus, Leiter der Business Unit Uzin. „Durch den Wegfall einer Abdichtungsschicht sowie damit verbundener Arbeitsschritte ist das eine wirtschaftliche und ressourcenschonendere Alternative zu klassischen Absperrsystemen.“ Auch das anstrengende und aufwendige Absanden der normalerweise eingesetzten Reaktionsharzgrundierungen entfällt. Ebenso punktet das neue System unter Nachhaltigkeitsaspekten, denn es weist einen um rund 50 % kleineren CO2-Fußabdruck auf als herkömmliche Systeme, bei denen zur Abdichtung Reaktionsharzgrundierungen eingesetzt werden.

Die feuchtebeständigen Verlegewerkstoffe sind mit Emicode EC1 Plus („sehr emissionsarm“) und dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Sie bieten Sicherheit bei der Verarbeitung und zuverlässigen Schutz in Bereichen mit alkalischer Feuchte, wie zum Beispiel bei erdreichberührten Kellern oder Räumen ohne Bauwerksabdichtung und mit nachstoßender Feuchte sowie bei restfeuchten Zementestrichen und Betonuntergründen.

Vom feuchtesperrenden zum feuchtebeständigen System

Bisher werden bei der Verlegung von textilen und elastischen Fußböden auf noch restfeuchten oder dauernassen Untergründen mit mehr als 5 CM% Restfeuchte meist Epoxidharz- oder PU-Grundierungen zum Absperren der Untergründe verwendet. Diese Grundierungssysteme müssen jedoch gefahrstofftechnisch gekennzeichnet werden und zudem müssen alle Anwender von Polyurethan-(PUR-)Produkten ab August 2023 vor der Verarbeitung eine Schulung zur weiterhin sicheren Verwendung der Produkte absolvieren. Die neuen MT-Systeme sind als Alternative auch hier verarbeiterfreundlicher – unter anderem entfällt diese Schulungspflicht.

Keine Absperrung: schneller und kostensparender

Das komplett alkali- und feuchtebeständige UZIN MT Classic System ist tolerant gegen alkalische Feuchtigkeit, die dank der neuen MT-Technologie die Systemprodukte nicht schädigt. Die Feuchte muss nicht abgesperrt werden. Durch den Verzicht einer Abdichtungsschicht lässt sich ein geeigneter feuchte- und alkalibeständiger Bodenbelag mit weniger Arbeitsschritten effizienter verlegen.

UZIN MT Classic: Ein System, vier feuchtebeständige Komponenten

Neu im Sortiment ist die zementäre feuchtebeständige Objektspachtelmasse UZIN NC 161, speziell konzipiert für zementäre Untergründe, die erdreichberührt sind oder Restfeuchtigkeit enthalten. Selbst dauerhaft feuchte Untergründe – aber nicht oberflächennasse – lassen sich damit in Schichtdicken von 3 bis 20 mm spachteln, ausgleichen und nivellieren. Die neue feuchtigkeitsbeständige Spachtelmasse ist pumpfähig und eignet sich für die nachfolgende Verlegung feuchtebeständiger textiler und elastischer Bodenbeläge aller Art. Neu ist auch der kraftvolle alkalibeständige und feuchtebeständige Universalklebstoff UZIN KE 25 für die Verklebung von geeigneten elastischen und textilen Bodenbelägen auf feuchten Untergründen.

Die bewährte schnell trocknende Dispersionsgrundierung UZIN PE 360 Plus wird vor Spachtelarbeiten auf saugfähigen mineralischen Untergründen, Estrichen und Betonböden eingesetzt. Sie ist gebrauchsfertig, feuchtebeständig und bietet eine hervorragende Haftbasis für nachfolgende Spachtelmassen. Die im Markt etablierte und v. a. für Reparaturarbeiten eingesetzte standfeste zementäre Reparaturmasse UZIN NC 182 mit reActivate-Effect ist wiederaufschlagbar, feuchtebeständig und ideal zum Anspachteln, teilflächigen Spachteln und Ausgleichen von Untergründen in jedem Schichtdickenbereich. Mit dem schnelltrocknenden Produkt lassen sich zudem hochfeste und schnell belegreife Verlegeflächen herstellen. Das zügige Abbindeverhalten ermöglicht schnelles Weiterarbeiten.

Alle vier Bestandteile des neuen Systems sind mit dem MT-Technology-Label gekennzeichnet. Sie legen den Grundstein für den UZIN Baukasten. Dieser enthält weitere Elemente, wie z. B. Frühverlege- oder feuchtesperrende und verbrauchschonende Systeme.

Quelle: UZIN