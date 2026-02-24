BYD ATTO 3 EVO startet ab 36.490 Euro in Österreich

Der ab sofort beim Händler für Probefahrten verfügbare BYD ATTO 3 EVO markiert einen deutlichen Technologiesprung im elektrischen C-Segment. Besonders beim Laden setzt er neue Maßstäbe in der Klasse: Dank moderner 800-Volt-Technologie erreicht er eine DC-Schnellladeleistung von bis zu 220 kW und lädt von 10 auf 80 Prozent in nur 25 Minuten. AC-Laden ist dreiphasig mit 11 kW möglich – ideal für Wallbox oder öffentliche Ladepunkte.

Erstmals ist das Modell wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich. Die Version DESIGN verfügt über Heckantrieb mit 313 PS (230 kW) und beschleunigt in 5,5 Sekunden auf 100 km/h. Die kombinierte WLTP-Reichweite beträgt bis zu 510 Kilometer (710 km in der Stadt). Die Allradversion EXCELLENCE leistet 449 PS (330 kW), sprintet in sportwagentypischen 3,9 Sekunden auf 100 km/h und schafft laut WLTP bis zu 470 Kilometer (630 km in der Stadt).

74,8 KWH GROSSE BLADE BATTERY UND CTB-TECHNOLOGIE

Beide Varianten nutzen eine 74,8 kWh große LFP Blade Battery mit 8 Jahren bzw. 250.000 Kilometer Garantieabdeckung. Erstmals kommt im ATTO 3 EVO auch die Cell-to-Body-Technologie (CTB) zum Einsatz, bei der die Batteriezellen direkt in die Karosseriestruktur integriert sind, quasi den Unterboden des Fahrzeugs bilden und somit Vorteile in Puncto Sicherheit, Fahrverhalten und Raumangebot eröffnen. So fasst der Kofferraum nun 490 Liter (50 Liter mehr als vorher), zusätzlich steht ein serienmäßiger 101 Liter großer Frunk unter der Fronthaube zur Verfügung – praktisch für Ladekabel oder weiteres Gepäck.



Beide Versionen des ATTO 3 EVO übertreffen Mitbewerber zudem mit einer höheren Anhängelast (1.500 kg gebremst) sowie serienmäßig bidirektionalem Laden (V2L), wodurch externe Stromverbraucher mit bis zu 3 kW versorgt werden können.

Im Innenraum unterstreicht die umfangreiche Komfortausstattung den gehobenen Anspruch des Gesamtprodukts. Elektrisch verstellbare und beheizbare Vordersitze sind serienmäßig, in der Version EXCELLENCE kommen beheizbare Rücksitze hinzu. Hochwertige Materialien, großzügige Displays und eine serienmäßige Wärmepumpe runden das Gesamtpaket ab. Das Multimediasystem stammt nun von Google (GAS) und bringt u.a. KI-gestützte Sprachsteuerung mit Large-Language-Modellen, die Apps vom Google Playstore sowie die Google Navigation serienmäßig mit.

BEIDE VARIANTEN UNTER 40.000 EURO

Mit einem Kaufpreis* von 36.490 (DESIGN) bzw. 39.490 Euro (EXCELLENCE) verbindet der BYD ATTO 3 EVO ab sofort die klassenbeste Ladeleistung, starke Antriebsoptionen, alltagstaugliche Reichweiten, innovative CTB-Technologie und höchsten Komfort zu einem klar positionierten Gesamtangebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis im C-Segment.

