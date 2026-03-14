BYD beseitigt die letzten Hürden der Elektromobilität mit der Blade Battery 2.0 und FLASH Charging

WICHTIGSTE FAKTEN

• 1.500 kW Ladeleistung ermöglichen eine Ladung von 10 % auf 97 % in nur neun Minuten

• Selbst bei –30 °C dauert eine Ladung von 20 % auf 97 % nur 12 Minuten

• Integration von Energie‑ und Ladeinfrastruktur ermöglicht neue FLASH Charger Stations

• 20.000 Ladepunkte in China bis Ende 2026 geplant, zusätzlich internationaler Ausbau

TECHNOLOGISCHER DURCHBRUCH

BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles, ist bereit, die letzten Hindernisse für eine breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu beseitigen. Möglich wird dies durch das selbst entwickelte FLASH Charging mit bis zu 1.500 kW Ladeleistung über einen einzigen Anschluss sowie durch die zweite Generation der legendären Blade Battery. Gemeinsam ermöglichen diese Technologien extrem schnelle Ladezeiten: 10 % auf 70 % in etwa fünf Minuten und 10 % auf 97 % in nur neun Minuten. Selbst bei –30 °C lädt der FLASH Charger eine Blade Battery 2.0 von 20 % auf 97 % in nur 12 Minuten. Dank einer Steigerung der Energiedichte um fünf Prozent sind Reichweiten von über 1.000 km möglich (nach chinesischem CLTC‑Testzyklus).

BLADE BATTERY 2.0 – SCHNELLERES LADEN, MEHR REICHWEITE, ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Die zweite Generation der Blade Battery entstand nach sechs Jahren intensiver Forschung. BYD hat es geschafft, den Zielkonflikt zwischen hoher Energiedichte und schnellem Laden zu lösen.

FlashPass Ion Transport System

• Flash‑Release Kathode – mehrstufige Partikelstruktur für schnelle Freisetzung von Lithiumionen

• Flash‑Flow Elektrolyt – KI‑optimierte Zusammensetzung mit hoher Ionenleitfähigkeit

• Flash‑Intercalate Anode – multidimensionale Struktur für schnelle Lithium‑Einlagerung

Diese Technologien reduzieren den Innenwiderstand deutlich und senken damit die Wärmeentwicklung der Batterie

Neue SEI‑Schicht

Die Blade Battery 2.0 besitzt außerdem eine neu entwickelte Solid Electrolyte Interphase (SEI). Sie ist ultradünn für hohe Leitfähigkeit und gleichzeitig dicht genug für hohe Stabilität. Zusätzlich verfügt sie über eine dynamische Selbstreparaturtechnologie.

Sicherheit und Haltbarkeit

Die Blade Battery 2.0 hat zahlreiche Sicherheitstests bestanden, darunter den weltweit ersten simultanen FLASHCharging‑und Nail‑Penetration‑Test ohne thermisches Durchgehen, Rauch oder Feuer – selbst nach 500 FLASHLadezyklen. Auch bei einem gleichzeitigen Kurzschluss von vier Batteriezellen kam es selbst bei Temperaturen von über 700 °C zu keinem Brand oder einer Explosion. Die Kapazitätsdegradation ist zudem um 2,5 % geringer als bei der ersten Generation der Blade Battery.

FLASH CHARGER – NEUDEFINITION DES LADEVORGANGS

Der FLASH Charger liefert bis zu 1.500 kW Ladeleistung über einen Anschluss und besitzt ein einzigartiges T‑förmiges Overhead‑Design. BYD hat bereits 4.239 FLASH‑Ladestationen in China installiert (Stand: 5. März 2026) und plant bis Ende 2026 insgesamt 20.000 Stationen. Die Stationen nutzen ein Energiespeichersystem, das langsamer aus dem Netz geladen wird und als Energiespeicher sowie Leistungsverstärker dient, um extrem hohe Ladeleistungen zu ermöglichen und das Stromnetz zu entlasten. Das T‑förmige Design verhindert, dass Kabel den Boden berühren, reduziert Verschmutzungen und erleichtert durch ein Schienensystem das Anschließen des Fahrzeugs.

EUROPA-EINFÜHRUNG

Das erste Fahrzeug mit FLASH Charging und Blade Battery 2.0 in Europa wird der DENZA Z9GT sein – ein Shooting‑Brake‑Grand‑Tourer der Premium‑Marke DENZA. Die finalen europäischen Spezifikationen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. BYD plant außerdem, FLASH‑Charging‑Stationen weltweit verfügbar zu machen. Der Z9GT feiert im April sein Europadebüt und bietet dank der neuesten Blade Battery 2.0 von BYD das FLASH-Charging, das Laden so schnell wie Tanken macht, denn das FLASH-Charging mit bis zu 1.500 kW ermöglicht eine Aufladung von 10 % auf 70 % in nur fünf Minuten, eine Aufladung von 10 % auf 97 % in nur neun Minuten und von 20 % auf 97 % in 12 Minuten. Sogar bei -30 °C.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bydauto.at

Quelle: BYD