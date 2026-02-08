Bye bye, Winterblues!

Skulptural, flexibel, sinnlich
Der DS-888 Collina bricht mit Konventionen: organische Formen, modulare Freiheit und ein Sitzerlebnis, das sich dem Körper anpasst. Ein Statement gegen starre Räume – und eine Einladung, Ihren eigenen zu gestalten.
Bewegungsfreiheit
Das Sofa DS-909 Flow passt sich dem Rhythmus Ihres Lebens an! Flexible Elemente, organische Formen und eine ruhige Ausstrahlung machen dieses Sofa zum idealen Begleiter.
Reduktion auf das Wesentliche
Der DS-266 Yoga vereint klare Linien mit überraschendem Komfort. Ein Sessel, der sich mit einem Handgriff in einen Relaxsessel verwandeln lässt. Ein Möbelstück, das Ruhe ausstrahlt – und genau deshalb so gut ankommt.
Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich
Der DS-265 Coco lädt zum Lesen, Nachdenken und Entspannen ein. Seine umschließende Form vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit – perfekt für die ruhigen Momente der Jahreszeit.
Smarter Komfort
Der DS-262 Swift vereint Funktionalität und Design. Ein Ort zum Arbeiten, Entspannen oder beides gleichzeitig – ganz nach Ihrem Rhythmus.
|Entdecken Sie den DS-262 Swift
Weitere Informationen finden Sie unter www.desede.ch
Quelle: DeSede