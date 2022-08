CARAT präsentiert zur Herbstmesse Neuheiten und modernisiertes Corporate Design

Darüber ist sich auch CARAT, Hersteller der gleichnamigen Küchenplanungssoftware, vollkommen bewusst. Kurz vor der Herbstmesse in Ostwestfalen im September präsentiert sich das Dreieicher Unternehmen jetzt stolz im neuen Design. „Nach über 30 Jahren wurde es höchste Zeit für einen Refresh“, resümiert Andreas Günther, der als CARAT-Geschäftsführer u. a. für den Bereich Marketing verantwortlich ist. „Frisch, modern, geradlinig mit klaren Linien – mit dem neuen Design sind wir bestens für die Zukunft ausgerichtet und werden unserem Image als agile Softwareschmiede deutlich gerechter.“ Gleich auf den ersten Blick fällt auf: Die Primärfarben, der dunkle Blauton, kombiniert mit leuchtendem Grün, bilden eine aufmerksamkeitsstarke Kombination. Natürlich fiel die Wahl nicht von ungefähr auf diese beiden Farbtöne. Günther erklärt: „Während Blau für Gelassenheit, Stabilität und Verantwortung steht, symbolisiert Grün Wachstum und Erneuerung. Genau die Werte und Ansprüche, die unser Handeln tagtäglich prägen.“

Webseiten Relaunch und neues Logo

Vom Unternehmenslogo und den Produktlogos über Geschäftspapiere bis hin zu Werbemitteln wie Kugelschreiber, Einkaufstaschen und Powerbanks – alles wurde der neuen Optik angepasst. Parallel dazu wurde die Webseite des Küchenplanungssoftware-Herstellers www.carat.de einem kompletten Relaunch unterzogen. Neben der neuen Farb- und Bildwelt, die den Onlineauftritt sehr viel moderner, großzügiger und emotionaler wirken lässt als noch der Vorgänger, sorgt der neue Seitenaufbau für mehr Übersichtlichkeit. Auch inhaltlich wurde die Seite komplett überarbeitet. Zum Start finden sich alle Fokusprodukte wieder, andere spezifischere und beratungsintensivere Produkte folgen im Livebetrieb. „Wir werden die Seite in den folgenden Wochen erweitern, um Interessenten und Bestandskunden mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen jeweils bestmöglich abzuholen“, so Günther. Präsente Kontaktmöglichkeiten sowie übersichtliche Bestellformulare erhöhen den Nutzerkomfort zusätzlich. Gemeinsam mit der deutschen Seite sind im ersten Schritt die englische, die französische und die niederländische Sprachversion online gegangen. Tatkräftig beim kompletten Makeover unterstützt wurde CARAT von der Digitalagentur MIYU.

Der erste große Auftritt im neuen Gewand lässt nicht mehr lange auf sich warten: Im Rahmen der Herbstmesse präsentieren sich die Dreieicher vom 17. bis 22. September erstmals in neuer Optik. Daneben hat der Marktführer im Bereich Küchenplanungssoftware wieder zahlreiche Neuheiten und Produktentwicklungen dabei, die den gesamten Verkaufsprozess unterstützen – von der Planung bis hin zur fertig montierten Küche. So gibt es im stimmungsvollen Ambiente von Gut Böckel in Rödinghausen, der Messeheimat von CARAT, z. B. den nächsten Meilenstein in der cloudbasierten Planungssoftware zu entdecken: CARAT one. Außerdem werden die Erweiterungen bei CARAT service vorgestellt, die die Steuerung von Montage- und Servicetermine noch komfortabler machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.de

Quelle: CARAT