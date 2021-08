Carla & Marge auf der M.O.W. 2021

Die Marke Carla&Marge bringt jede Menge Überraschungen aus Berlin mit auf die M.O.W. 2021. Denn die Einrichtungsmarke von Gründerin Monika Simon wird nicht nur mit neuer Platzierung in Halle 6 (Stand 6) in die Messewoche gehen, auch das Stand-Design wird anders gestaltet. Und schon jetzt darf verraten werden: 2022 steht voll im Zeichen des Mottos „Share your world with love“.

Neben den Warengruppen Kleinmöbel, Kastenmöbel, Polster, Accessoires und Textilien, in denen fast ausschließlich Neuheiten gezeigt werden, wird Carla&Marge für immer mehr Einkäufer relevant: In diesem Jahr kommen auch Badmöbel neu ins Sortiment hinzu, denn hier lässt der Markt noch viel Raum für schöne Möbel.

„Carla&Marge steht dafür, immer wieder neu und anders zu sein. Das Überraschende ist Teil des Markenkerns, schließlich möchten sich auch die Endkund:innen immer wieder verändern. Wir haben in den vergangenen Monaten auch unter schwierigen Sourcing-Bedingungen alles getan, um mit stylischen Neuheiten in die neue Saison zu gehen “, sagt Monika Simon.

Die abgebildeten Produkte stammen aus der Kollektion „Rustic Getaway“. Das Programm läuft im Handel bereits sehr gut. Die Serie ist im Industrial Style gestaltet und setzt Eisen und Stahl edle Hölzer entgegen, begleitet von robusten Textilien und Accessoires.

Monika Simon ist seit fünf Jahren selbstständig, vor drei Jahren präsentierte sie auf der M.O.W. das erste Mal ihre eigene Marke Carla&Marge. Carla und Marge waren ihre Großtante und ihre Mutter, die schon in den 1930er Jahren beruflich auf eigenen Beinen standen. Den Mut, die Unabhängigkeit und den Sinn für liebevolle Verbundenheit will die Markengründerin nun an die Einrichtungskund:innen weitergeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carlamarge.com

Quelle: Home. Made. Storys.