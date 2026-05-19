Christian Haeser verlässt den Handelsverband Wohnen und Büro

Haeser hat den HWB seit August 2020 als Geschäftsführer geführt, also in einer Phase, die von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns, tiefgreifenden Veränderungen der Messelandschaft und einem anhaltenden Druck auf die Märkte der Home & Living-Branche geprägt war. In diesem Umfeld hat er den Verband stabilisiert und strategisch neu ausgerichtet, die Verbandskommunikation weiterentwickelt, die Zusammenarbeit mit Industrie und Messen intensiviert sowie die Interessen des Fachhandels national und auf europäischer Ebene mit Nachdruck vertreten.

Michael Ruhnau, Vorstandsvorsitzender des HWB, würdigt Haesers Wirken: „Christian Haeser hat den HWB in einer außergewöhnlich herausfordernden Zeit übernommen und mit ruhiger Hand und klarer strategischer Ausrichtung geführt. Er hat die unterschiedlichen Branchen unter dem Dach des HWB enger zusammengeführt und als gemeinsame Stimme des Fachhandels positioniert. Für sein Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute.“

Christian Haeser erklärt: „Die Arbeit für den HWB war für mich weit mehr als eine berufliche Station. Ich danke den Präsidien BVDM, HBS und GPK, den Mitgliedern und ganz besonders meinem Team für das Vertrauen und die gemeinsame Arbeit in einer anspruchsvollen Zeit. Dem Verband und der Branche wünsche ich für die Zukunft alles Gute.“

Bis zu seinem Ausscheiden wird Christian Haeser seine Aufgaben vollständig wahrnehmen und eine geordnete Übergabe sicherstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: Handelsverband Wohnen und Büro