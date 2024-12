Leder Reinhardt kooperiert mit Wollsdorf Leder

Der Firmenstandort von Leder Reinhardt

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Wollsdorf Leder eine Kooperation mit der Firma Leder Reinhardt GmbH aus Pfullingen, Deutschland, eingegangen ist. Ab Anfang Januar 2025 wird das Lagerprogramm für chromfreie Möbelleder bei Leder Reinhardt erhältlich sein.

Für Sie als geschätzten Lagerkunden von Flöcking bedeutet dies, dass Sie die hochwertigen Lederprodukte weiterhin bequem ab einer Haut direkt bestellen können.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Artikel:

Möbelleder:

 Paloma: Naturnarbenleder, Semi-Anilin

 Mammut: Geprägtes Polsterleder

 Alpin: Überprägtes Semi-Anilinleder

 Sattel Soft: Naturnarbenleder, Anilin-Zurichtung

 Santana: Naturnarbenleder, schönes Millkorn

Zertifikate: Blauer Engel, OEKO-TEX®, ECO2L, DNV, LWG Gold

Leder Reinhardt ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden setzt. Das Unternehmen pflegt langfristige

Partnerschaften und bietet durch seine kompetente Beratung stets individuelle Lösungen an.

Bitte beachten Sie ab dem genannten Zeitpunkt die neuen Kontaktdaten für Ihre Bestellungen:

Leder Reinhardt GmbH

Sandwiesenstraße 3

72793 Pfullingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7121 9752-0

Ansprechpartner: Hr. Jochen Reinhardt

Ansprechpartner: Hr. Marc Reinhardt

E-Mail: service@leder-reinhardt.de

Für die Lagerkunden aus Flöcking, abgesehen vom neuen Lieferstandort, wird sich nichts ändern. Sie können sich weiterhin auf die Qualität und den gewohnten Service verlassen.

Wollsdorf Leder sieht in dieser Kooperation eine großartige Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit noch effizienter und kundenorientierter zu gestalten. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, Wollsdorf Leder zu kontaktieren.

Für den Fall, dass Sie größere Mengen (ab 50 Haut) benötigen, so können Sie diese gerne bei Fa. Wollsdorf Leder in Auftrag geben.

Der Standort von Wollsdorf Leder in Österreich

Ihre Vorteile auf einen Blick

 Premiumleder vom österreichischen Hersteller

 Vollstufige Gerberei

 Chromfrei gegerbtes Leder (FOC)

 Kauf schon ab einer Haut

 Jederzeit verfügbar

 130 Farben in diversen Qualitäten

 Kompetente Beratung

 Zertifikate: Blauer Engel, OEKO-TEX®, ECO2L, DNV, LWG Go

Weitere Informationen finden Sie unter www.wollsdorf.com und unter www.leder-reinhardt.de