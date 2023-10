CIFF Guangzhou 2024 – Ein wichtiger Termin für internationale Akteure der gesamten Möbelindustrie

Die CIFF, mit dem übergreifenden Thema „Design Trend, Global Trade and Full Supply Chain“, ist eine Messe in ständiger Evolution und zeichnet sich durch eine Schlüsselrolle in der globalen Industrie aus: durch die Förderung von Design und Innovation, die Unterstützung des internationalen Vertriebs von Möbeln Made in China, wie auch durch die Gewährleistung eines privilegierten Zugangs zum riesigen chinesischen Markt für internationale Marken.

Eine Plattform, die sich zunehmend auf die Integration von Offline- und Online-Werbung konzentriert, um das Messeangebot zu optimieren und zu vervollständigen, indem sie die Möglichkeit bietet, unter den 4.000 Ausstellern, die gleichzeitig auf dem Canton Fair Complex Guanghou Pazhou vertreten sind, Geschäftspartner, Produkte und Lösungen zu finden, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen entsprechen, und aktiv, sowohl persönlich während der Messe als auch online während des restlichen Jahres, an einem hocheffizienten Business-Matching zwischen internationalen Besuchern und Ausstellern teilzunehmen, die von der CIFF auf der Grundlage spezifischer Anforderungen ausgewählt wurden.

Die 53. CIFF Guangzhou 2024 wird in zwei Etappen stattfinden, die nach Produktbereichen gegliedert sind. Dabei wird ein neues Ausstellungslayout angeboten, um die Nutzung der auf 830.000 m² erweiterten Flächen zu optimieren und um den Bedürfnissen der 380.000 erwarteten Besucher bestens gerecht zu werden. Die erste Phase, vom 18. bis 21. März 2024, ist der häuslichen Umgebung gewidmet.

Im Bereich Home Furniture wird dem Thema Design viel Platz eingeräumt: Nicht weniger als 5 Pavillons in Zone A des Canton Fair Complex werden die neuesten Trends bei den Wohnungseinrichtungen zeigen und Innenarchitekten, Händler und Einkaufsleiter von Großprojekten sowohl aus China als auch aus dem Ausland anziehen.

In der Zone B werden sich in acht Pavillons bedeutende Marken dem Thema Sofa & Bed widmen, deren Produktion, OEM/ODM-Dienstleistungen und „One-Stop”-Lösungen bei internationalen Buyern besonders gefragt sind. Die Dining & Living-Welt wird mit 600 Ausstellern auf 150.000 m2 in siebzehn Pavillons in den Zonen C und E (PWTC Expo) vertreten und speziell auf die Bedürfnisse der internationalen Buyer ausgerichtet sein.

Der Bereich Homedecor & Hometextile, mit 700 Ausstellern und 85.000 m2 Ausstellungsfläche, die größte Messe Asiens für Innendekorationen und Einrichtungsstoffe, wurde in die acht neuen Hallen der Zone D verlegt, um internationale Händler, Einzelhändler, Designer und Innenarchitekten zu empfangen, die auf der Suche nach Wohnaccessoires, dekorativer Beleuchtung, Keramik, Glasobjekten, Gemälden und Illustrationen, Einrichtungsstoffen, Gardinen, Teppichen, Bettwäsche und Kissen usw. sind.Die größte und professionellste Ausstellung Asiens für Outdoor-Möbel, Outdoor Furniture, Sunshade and Leisure, zeigt Tische und Stühle sowie Sonnenschutzvorrichtungen für den Garten, Ausrüstungen und Dekorationen für die Freizeit, die hauptsächlich für den Export bestimmt sind und wird mit 300 Ausstellern in fünf Hallen in Zone B vertreten sein.

In der zweiten Phase, vom 28.-31. März 2024, steht die Office and Commercial Space, die weltweit größte Messe für Büroausstattungen und kommerzielles Design mit über 1.000 Ausstellern und 240.000 m² Ausstellungsfläche im Mittelpunkt, mit dem Ziel den Interessen und Ansprüchen von Designern, internationalen Fachleuten und Vertragsunternehmern gerecht zu werden: In den acht neuen Hallen der Zone D, in allen dreizehn Hallen der Zone A und in drei Hallen der Zone B werden Systeme und Sitzmöbel für Arbeitsumgebungen, Trends und Lösungen für das intelligente Büro, für öffentliche Bereiche, Schulen und kommerzielle Räumlichkeiten, Möbel für die medizinische Versorgung und für die Bedürfnisse älterer Menschen präsentiert.Gleichzeitig wird die auf internationale Hersteller und Händler ausgerichtete CIFM/interzum Guangzhou 2024 mehr als 1.400 chinesische und internationale Marken beherbergen, die in vierundzwanzig Pavillons in den Zonen B und C die innovativsten, für die zunehmend innovative und intelligente Entwicklung der Möbelindustrie unverzichtbaren Technologien, Maschinen, Materialien, Oberflächen und Komponenten anbieten. Es werden zahlreiche Themenveranstaltungen angeboten: Designausstellungen, Seminare und Konferenzen, eine Bereicherung der Messe mit Inhalten von hohem kulturellem Niveau und Gelegenheit für interessante Einblicke, Momente des Austauschs und nützliche Anregungen und Betrachtungen. Dazu gehört das CMF Trend Lab, in dem mehr als 100 Institutionen, Designer und Designmarken über 500 Objekte ausstellen, um zu zeigen, wie nachhaltige und hochwertige Entwicklung durch die Verwendung der Materialien bestimmt wird. Das D2M-Lab wird 100 von 100 chinesischen Designern entworfene Stühle präsentieren.

Büromöbel auf der CIFF

Das Firefly Museum Children’s Space verbindet Architektur, Erziehung, Innenarchitektur, Kunst und Design mit kindlicher Vorstellungskraft, um die Umgebung zu verbessern, in der Kinder aufwachsen. Die China Smart Sleep Exhibition bringt verschiedene Kompetenzen zusammen, um den intelligenten Schlaf zu fördern. Das Global Garden Life Festival, mit dem diesjährigen Ehrengast Dänemark, will die Menschen dazu bringen, Außenbereiche zu nutzen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Der Office Environment Theme Pavillon wird fünf unabhängige Bereiche präsentieren: Greenery Garden, Back in Time, Matrix World, Colourful und Think Zone bieten den Besuchern eine neue Sichtweise, die durch die Kombination von Räumen, Möbeln, Farben und Kunstobjekten bestimmt wird. Eine wichtige Neuerung in diesem Jahr ist der InterBiz Club, ein Projekt, das den Besuch der Messe noch einfacher machen und den internationalen Buyern noch mehr Dienstleistungen bieten soll, sowohl während der acht Messetage, mit der Gewährleistung des vereinfachten Zugangs zum Messegelände und zu den wichtigsten Veranstaltungen, Zugang zu VIP-Lounges mit Bereichen für Meetings mit Kunden, zum Ausruhen, Imbissmöglichkeiten, mit angemessenen Hotellösungen und kostenlosen Beförderungsdiensten sowie die Gelegenheit zur Teilnahme an speziellen kommerziellen Veranstaltungen und B2B-Treffen, als auch online an 365 Tagen im Jahr, an denen CIFF internationalen Marktteilnehmern neben der Unterstützung bei der Anforderung von Informationen und Geschäftsvorschlägen die Möglichkeit bietet, online über Zoom mit ausgewählten chinesischen Anbietern in Kontakt zu treten.

Heimtextilien auf der CIFF

Des Weiteren kann im Rahmen von Werbekampagnen, die auch anlässlich einiger internationaler Veranstaltungen stattfinden und über soziale Kanäle sowie auf der CIFF-Website angekündigt werden, an der Verlosung von Freiflügen, Übernachtungen, Mittag-/Abendessen und Transportdiensten teilgenommen werden.

CIFF wird auf der Grundlage von Anfragen der Buyer Besuche in den Betrieben von ausgewählten Unternehmen organisieren, um die Beziehungen zwischen Ausstellern und Besuchern zu erleichtern und zu stärken. Dieser Service, der auch die Organisation von Transporten, Unterkünften, Verpflegung und die Anwesenheit von Dolmetschern umfasst, wird sowohl im März anlässlich der CIFF als auch das ganze Jahr über auf Anfrage über die auf der Website verfügbaren Kontakte angeboten.

Outdoor auf der CIFF

Das Organisationsteam der 53. CIFF Guangzhou ist schon seit einiger Zeit aktiv, die Messe ist bereits mit Ausstellern ausgebucht und kostenlose Vorregistrierungen sowie die notwendigen Informationen zur rechtzeitigen Planung Ihrer Reise nach Guangzhou sind schon jetzt unter www.ciff-gz.com verfügbar.

53. CIFF Guangzhou 2024

Phase 1 – 18. – 21. März 2024

Home furniture, Homedecor & Hometextile, Outdoor & Leisure furniture

Phase 2 – 28. – 31. März 2024

Office furniture, Commercial furniture, Hotel furniture and Furniture machinery & raw materials

Weitere Informationen zur CIFF finden Sie unter: www.ciff-gz.com

Quelle: Edimotion