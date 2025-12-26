CIFF Guangzhou 2026- eine neue Vision der Supply Chain zur Verbindung von Produktion und Konsum

Aufbauend auf der strategischen Ausrichtung von CONNECT · CREATE bietet die Ausgabe 2026 einen integrierten Überblick über Ideen und Trends, die die Märkte von morgen prägen. Mit ihren drei zentralen Ausstellungsbereichen — Home Furniture, Office & Commercial Space und CIFM/interzum guangzhou — schafft CIFF ein umfassendes Ökosystem, in dem Produktion, Design, Kultur und Business zusammenwirken, um die Zukunft des Wohnens, Arbeitens und Produzierens neu zu denken.

HOME FURNITURE – Designkompetenz und globale Marktchancen

Der Bereich Home Furniture bestätigt die Position von CIFF als designorientierte, international ausgerichtete Sourcing-Plattform. Die CIFF · Contemporary Design Fair (40.000 m², Area A) vereint über 60 kommerzielle Designmarken, mehr als 20 Designstudios und 40 internationale Unternehmen. Neue Aussteller wie Camerich, Neodko, Pablo, Dickson und Yeswood unterstreichen die Dynamik und Weiterentwicklung der zeitgenössischen Designkultur in China. Die Upholstered Furniture Exhibition (130.000 m², über 400 Marken in den Areas A und B) präsentiert ein breites Spektrum lifestyleorientierter Innovationen, einschließlich des weiterentwickelten Konzepts „SOFA PLUS“ in Area B. Hall 3.2 beherbergt führende internationale Marken — darunter HTL, AICO, Ashley, Chateau d’Ax, Egoitaliano und weitere — während Hall 5.2 vollständig dem Smart Sleep Ecosystem gewidmet ist, mit intelligenten Matratzen, Smart Beds, Schlafmonitoring-Systemen und multifunktionalen Sofas. Der International Pavilion (30.000 m², 90

Marken) erweitert das internationale Angebot mit einer kuratierten Auswahl ausländischer Unternehmen. Der Bereich Dining & Living (120.000 m² in PWTC Area E und Area C) vereint über 800 Unternehmen aus 150 chinesischen Industrieclustern und präsentiert neue Lösungen für Dining- und Living-Bereiche sowie für den grenzüberschreitenden E-Commerce.

HOMEDECOR & HOMETEXTILES – Ästhetik, Kultur und neue Wohnkonzepte

Rund 700 Marken beleben 60.000 m² in Area D und bieten einen umfassenden Überblick über Ästhetik, Handwerkskunst und Lifestyle-Innovation. Die Ausstellung umfasst gesundheitsorientierte Konzepte im Bereich Healthy & Senior Living sowie den stark wachsenden Bereich Pet Home & Supplies.

Die East Design Exhibition ergänzt das Angebot durch die Verbindung von kultureller Kreativität, Markeninkubation und kommerziellen Strategien zur Förderung der nächsten Generation von Soft-Furnishings-Design.

OUTDOOR FURNITURE – Eine ganzheitliche Vision des Outdoor Living

Der Bereich Outdoor Furniture, Sunshade & Leisure (50.000 m², Hall 9.0–10.0) vereint rund 400 Marken und bietet einen der umfassendsten Überblicke über integriertes Outdoor Living. Die Ausstellungen zeigen neue Materialanwendungen, handwerkliche Entwicklungen und internationale Freizeittrends, ergänzt durch kuratierte Präsentationen und thematische Foren, die CIFF Guangzhou als Referenzpunkt für Outdoor-Design bestätigen.

OFFICE & COMMERCIAL SPACE – Nachhaltige Arbeitswelten und intelligente Umgebungen

Auf über 240.000 m² präsentiert dieser Bereich eine zukunftsorientierte Vision von Arbeits- und Gewerberäumen, geprägt von Nachhaltigkeit, Nutzerwohlbefinden und technologischer Innovation. Area A zeigt die gesamte Wertschöpfungskette des Office Environment; Area D beherbergt die weltweit größte Plattform für Office Seating mit Fokus auf Ergonomie und innovative Materialien; Area B präsentiert den Public Commercial Space Showcase mit Lösungen für Bildung, Hospitality, Verkehr und weitere multifunktionale öffentliche Räume.

CIFM / INTERZUM GUANGZHOU – Technologien und Materialien für die Zukunft der Fertigung

Als industrielles Herzstück von CIFF präsentiert CIFM/interzum guangzhou (170.000 m²) die Technologien, die die nächste Generation der Möbelproduktion prägen. Area B ist den Maschinen für intelligente und flexible Fertigung gewidmet; Area C zeigt fortschrittliche Materialien für CMF-Innovation und Nachhaltigkeit; während die Hardware-Technologien in Area B neue Möglichkeiten für integrierte Living- und Contract-Umgebungen aufzeigen.



Erleben Sie den globalen Referenzpunkt der Branche aus erster Hand: CIFF Guangzhou erwartet Sie im Canton Fair Complex.

CIFF Guangzhou 2026

Phase 1 — 18.–21. März 2026 home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture

Phase 2 — 28.–31. März 2026 office furniture, commercial furniture, hotel furniture, furniture machinery & raw materials

