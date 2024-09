CIFM / interzum guangzhou 2025 – Schlüssel zur Expansion auf den dynamisch wachsenden Möbelmärkten Asiens

Zu der zeitgleich mit der zweiten Phase der China International Furniture Fair stattfindenden Veranstaltung werden mehr als 210.000 Fachbesucher erwartet.

Starke Positionierung auf dem asiatischen Möbelmarkt

Laut aktuellen Zahlen von Statista wird der auf dem asiatischen Möbelmarkt im Jahr 2024 erzielte Umsatz auf voraussichtlich 172,8 Milliarden US-Dollar ansteigen. Auch mit Blick auf die kommenden fünf Jahre weist die Region mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich 5,9 % ein erhebliches Marktpotenzial auf. Gleichzeitig wird infolge der „Neu-für-alt“-Strategie Chinas eine massive Nachfragewelle erwartet, die das Wachstum in der Möbel- und Einrichtungsbranche zusätzlich antreiben wird. Entsprechende Prognosen des Report on China’s Home Decoration Development deuten darauf hin, dass der Markt bis zum Jahr 2025 ein Volumen von etwa 5 Billionen Yuan erreichen wird.

Die CIFM / interzum guangzhou hat sich in diesem Umfeld mit einer gezielten Ausrichtung an der steigenden Nachfrage nach Premium-Möbeln in Asien strategisch positioniert. In insgesamt 7 Ausstellungssegmenten, von modernsten Materialien über aktuelle Designs bis hin zu innovativen Technologien in der Möbelfertigung, bildet die Messe dabei den gesamten Möbel- und Interior Design-Sektor umfassend ab.

Bereits auf der diesjährigen Ausgabe 2024 der CIFM / interzum guangzhou waren zahlreiche hochkarätige Markenunternehmen aus China und aller Welt vertreten, um sich über die neuesten Marktentwicklungen zu informieren, Geschäftsbeziehungen zu stärken und neue Partnerschaften zu initiieren, darunter so renommierte Namen wie Appliance Furniture, BETZLER GROUP, Boloni, BSL Furniture, DB Global Resources, Designcomefirst, GoldenHome, Grand Eagle, Guxin Home, Holike, IKEA, Jemaramas Jaya, JOMOO, KUKA, Landbond, MACIO, Man Wah Holdings, MOHM, MT Design, MULI, Nabolia, OLO, Oppein, Piano, SAI Solutions, Serta, Shangpin, Snimay, Suofeiya, Tubao, vifa, Wayes, ZBOM, Zuoyou u.v.m.

Auch 2025 wird die Messe eine Plattform von strategischer Bedeutung für globale Unternehmen sein, die ihre Produkte auf den dynamisch wachsenden Möbel- und Einrichtungsmärkten in China und Asien insgesamt anbieten oder ihre Präsenz dort weiter ausbauen wollen. So haben bereits Branchenführer wie GTA (Belgien), Linak (Dänemark), Bostik (Frankreich), DewertOkin, Henkel, impress, Interprint, Rehau, Renolit und Schattdecor (Deutschland), Ateja (Indonesien), OVVO (Irland), Maus (Malaysia), Printech KR (Südkorea), LamiGraf (Spanien), Munksjö (Schweden), Cyber Lock (Thailand), Boyteks (Türkei) und LIEN’A (Vietnam) ihre Teilnahme an der CIFM / interzum guangzhou bestätigt.

Gemeinschaftsstände wie der deutsche Pavillon, der türkische Pavillon, der Gemeinschaftsstand des American Hardwood Export Council (AHEC) oder die Stände des American Softwoods sowie des Quebec Wood Export Bureau werden darüber hinaus die Rolle der CIFM / interzum guangzhou 2025 als Bindeglied und zentrale Drehscheibe innerhalb der globalen Branche weiter stärken.

Die CIFM / interzum guangzhou ist zudem die einzige Veranstaltung in China, die vom Europäischen Verband der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen (EUMABOIS) unterstützt wird, der als internationaler Dachverband rund 700 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern vertritt und maßgeblich zur Entwicklung der Möbel- und Holzbearbeitungsindustrie beiträgt.

Fokus auf Innovation und Kooperation in einem hochdynamischen Marktumfeld

In Verbindung mit der China International Furniture Fair schafft die CIFM / interzum guangzhou ein branchenübergreifendes Ökosystem, dem es gelingt, die Kluft zwischen Möbelproduktion und dem fertigen Produkt zu schließen. Die daraus entstehenden Synergien eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur erfolgreichen Integration von Ressourcen und der Entwicklung ganzheitlicher Lösungen, die es den Unternehmen ermöglichen, effektiv auf die sich wandelnden Verbraucherwünsche zu reagieren.

Unter dem Motto “Play Bigger” präsentiert die Veranstaltung 2025 darüber hinaus ein breites Spektrum an Sonderveranstaltungen wie themenspezifische Foren, kuratierte Showcases oder das Business Matchmaking. Das gesamte Eventprogramm ist gezielt darauf ausgerichtet, neue Geschäftsperspektiven zu eröffnen, die Zusammenarbeit zu fördern, gemeinsame Stärken zu nutzen und das Wachstum der Branche voranzutreiben.

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum guangzhou – Asiens führende Messe für Möbelfertigung, Guangzhou (China), 28. – 31. März 2025

interzum – Die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Innenausbau, Köln, 20. – 23. Mai 2025

interzum bogotá – Die Fachmesse für Holzverarbeitung, Möbelfertigung und Interior Design, Bogotá (Kolumbien), 12. – 15. Mai 2026

interzum forum italy – Das Networking-Event in Italien für die Zulieferindustrie der Möbelfertigung und des Interior Design, Bergamo, 06. – 07. Juni 2024

