CIFM / interzum guangzhou 2025 zeigt starke Synergien auf – neue Impulse für die Branche in ganz Asien

Die Veranstaltung, die parallel zur zweiten Phase der China International Furniture Fair (mit dem Schwerpunkt Büromöbel und Objektausstattung) stattfand, zählte 220.932 Fachbesucher – ein Plus von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die internationale Beteiligung legte um weitere 3,66 Prozent zu und setzte damit einen neuen Maßstab für die globale Relevanz der Messe.

Plattform für Innovation und internationale Zusammenarbeit

Unter dem Leitthema „Play Bigger“ präsentierte sich die diesjährige Ausgabe der interzum guangzhou als Schaufenster globaler Synergien und zeichnete ein kraftvolles Zukunftsbild der internationalen Möbelindustrie. Über 240 international führende Marken waren als Aussteller vertreten. Darüber hinaus unterstrichen Delegationen aus Deutschland und der Türkei sowie die Beteiligung namhafter Industrieverbände die weltweite Relevanz der Messe – darunter der Europäische Verband der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen (EUMABOIS), der American Hardwood Export Council (AHEC), American Softwoods, das Quebec Wood Export Bureau (QWEB) und der Malaysian Timber Council (MTC). Gemeinsam präsentierten sie das gesamte Spektrum der Spitzentechnologie für die Möbelproduktion der nächsten Generation – von modernsten Beschlagsystemen über innovative Materialien und Hochleistungsgewebe bis hin zu nachhaltigen Klebstoffen und hochwertigen Paneelen.

Zahlreiche Aussteller hoben besonders die professionelle Organisation und Atmosphäre der Messe sowie die Qualität der erzielten Geschäftsergebnisse hervor. John Chan, Regional Director für Südostasien und Greater China des American Hardwood Export Council (AHEC), fasst seine Eindrücke so zusammen: „Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen bei dem Export einer breiten Produktpalette amerikanischer Laubhölzer für die Möbelherstellung und den Innenausbau. Die interzum guangzhou ist für uns seit langem eine wichtige Plattform, die einen wertvollen Beitrag zum Wachstum unserer Branche leistet. Wir haben inzwischen mehr als zehn Mal teilgenommen und waren jedes Mal rundum zufrieden – wir hoffen natürlich, auch im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können.“

Auch Xinxin Gao, General Manager der Niederlassung Guangzhou von Schattdecor China, zieht ein durchweg positives Fazit: „Die Schattdecor-Gruppe nimmt bereits seit ihrer Gründung an der interzum in Köln teil und mit Schattdecor China sind wir in diesem Jahr bereits zum 17. Mal auf der interzum guangzhou vertreten. Wir sind der interzum sehr dankbar für diese Plattform. Besonders erfreulich war das starke Interesse chinesischer Unternehmen sowie der intensive Austausch mit Fachbesuchern aus Südostasien, dem asiatisch-pazifischen Raum und den Ländern der Neuen Seidenstraße. Es war wie immer eine große Freude, langjährige Partner wiederzutreffen, neue Kontakte zu knüpfen und potenzielle Kunden zu identifizieren.“

In über 200 maßgeschneiderten Business-Matchmaking-Sessions während der vier Messetage konnten gezielt wertvolle Kontakte zwischen Ausstellern und Einkäufern aus China und dem internationalen Markt geknüpft werden. So führten Unternehmen wie Admira, Airland, Alian Furniture, Aukey, Bell Laminates, Dynamic Furniture, Ellesime, Goldinjaya, homechoice, Hup Chong Furniture, Indofitting, Interior D, Kelisen, LA-OR, Muar Industries, Pan Timur, Sibling Home, SIRO, TKL Gallery, Triple W Furniture, United Woodwork, vifa und Wood Solid (PIANO) direkte Gespräche mit ausgewählten Lieferanten, um konkrete Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erörtern. Auch die Delegationen des Malaysian Furniture Council (MFC), von Rede PRÓ (Brasilien) sowie verschiedener Industriekammern der Provinz Guangdong nutzten ihren Messebesuch, um sich über zukunftsweisende Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu informieren und das einzigartige Networking-Potenzial der Veranstaltung zu nutzen.

„Die interzum guangzhou 2025 hat unsere Erwartungen noch übertroffen“, so Kishan Kaila, Managing Director von Bell Laminates (Indien). „Besonders beeindruckt haben uns die hervorragende Organisation der Veranstaltung und die hohe Qualität sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite. Wir sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten, die wir hier getroffen haben und freuen uns schon jetzt auf die nächste interzum guangzhou.“

Ähnlich äußerte sich Eeling Chong, Executive Director von SIBLING Home & Kitchen (Malaysia): „Die Business-Matchmaking-Session waren eine besonders wertvolle Ergänzung zu der Produktausstellung. Wir sind mit sehr interessanten potenziellen Partnern ins Gespräch gekommen und konnten unsere Chancen auf neue Kooperationen erheblich steigern. Besonders gelungen war die sehr strukturierte Organisation der Treffen. So war es möglich, inhaltlich wirklich in die Tiefe zu gehen, um ein echtes Verständnis für die Bedürfnisse des jeweils anderen Gesprächspartners zu entwickeln und tragfähige Grundlagen für zukünftige Partnerschaften auszuloten. Die interzum guangzhou war für uns eine äußerst effiziente Plattform für Networking und strategischen Austausch, mit vielen wertvollen Einblicken in zentrale Markttrends und idealen Möglichkeiten, bestehende Beziehungen gezielt zu vertiefen.“

Impulse für Innovation und Design

Neben den Produktpräsentationen der Aussteller bot ein vielseitiges Programm aus Foren und Sonderveranstaltungen frische Impulse und neue Perspektiven. Ein besonderes Highlight war auch in diesem Jahr wieder der interzum guangzhou Award, mit dem 15 herausragende Innovationen ausgezeichnet wurden, die besonders wertvolle Anregungen für die nächste Generation der Möbelentwicklung gaben. Die prämierten Produkte – ausgewählt von einer internationalen Fachjury und in einem eigenen Ausstellungsbereich präsentiert – überzeugten durch technologische Exzellenz, anspruchsvolles Design und zukunftsweisende Materialanwendungen.

Das diesjährige VSIL-Forum stand unter dem Leitthema „Design Utopia“ – mit besonderem Fokus auf die Thematik „New Reality, New Solutions“. Im Zentrum des Forums stand der offene Austausch zwischen Designern und Experten führender Zulieferunternehmen der Möbel- und Innenausbaubranche. Diskutiert wurde, wie sich Designprozesse stärker in die Fertigung integrieren lassen, um das qualitative Wachstum der Branche zu fördern.



Das Boundless Innovation Forum widmete sich den neuesten Entwicklungen im Bereich dekorativer Oberflächen und brachte hierzu Fachleute, Designer und Hersteller aus aller Welt zusammen. Im Fokus standen zukunftsweisende Trends in der Oberflächentechnologie sowie die sich wandelnden Anforderungen an moderne Dekorpaneele. Die vielfältigen Diskussionen boten den Teilnehmenden wertvolle Einblicke entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktion bis zur Anwendung.

Der Erfolg der CIFM / interzum guangzhou 2025 unterstreicht den Wendepunkt, an dem sich die asiatische Möbelindustrie befindet: Weg von volumenbasierter Produktion hin zu innovationsgetriebener und nachhaltiger Wertschöpfung. Auch in Zukunft wird die Messe als global aufgestellte Plattform für die Integration von Ressourcen, den Austausch kreativer Impulse und internationale Zusammenarbeit agieren und so die Weiterentwicklung der gesamten Branche aktiv mitgestalten.



Die nächste Ausgabe der CIFM / interzum guangzhou findet vom 28. bis 31. März 2026 im Canton Fair Complex in Guangzhou statt.

Aktuelle Informationen zu der Veranstaltung finden Sie unter www.interzum-guangzhou.com

Quelle: Koelnmesse