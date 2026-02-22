„Circular Design“ – Design District 2026 in der Wiener Hofburg – jetzt bis zum 29.5. bewerben!

Von 9. bis 11. Oktober 2026 wird die Hofburg in Wien auch in diesem Jahr wieder zum riesigen Showroom namhafter nationaler und internationaler Topmarken aus den Bereichen Design, Interieur, Lifestyle, Technik und HIFI, Kunst und Accessoires.



Rund 250 Marken präsentieren auf über 7.500 m2 Design aus unterschiedlichen Blickwinkeln – von puristisch bis klassisch ist alles dabei. 2025 lockte der DESIGN DISTRICT ca. 27.000 Besucher:innen in die Räumlichkeiten der Wiener Hofburg.

In diesem Rahmen möchten wir den Besucher:innen eine spezielle Ausstellung zu „Circular Design“ bieten, auf der Neuheiten, Innovationen, zukunftsweisende Konzepte sowie nachhaltige Produkte und Materialien präsentiert werden.



Ich lade Sie als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit im Namen des DESIGN DISTRICTS sehr herzlich zur Teilnahme an dieser Ausstellung ein, um Ihre Ideen, Lösungen, Kreationen und Produkte einem interessierten und kaufkräftigem Publikum zu zeigen.

PRÄSENZPAKETE (Nettopreise)

Standfläche mit 5 m2 € 1.100,–

Standfläche mit 10 m2 € 1.900,–

Standfläche mit 15 m2 € 2.700,–

Standfläche in der Trabantenstube € 250,–/m2

Hier finden Sie genaue Anmeldeinformationen und Bilder der Ausstellung „Circular Design“ der letzten beiden Jahre.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Christian Kroepfl gerne zur Verfügung.

Anmeldungen sind bis 29. Mai 2026 möglich.

Hier geht es zur Anmeldung

Weitere Informationen finden Sie unter www.christiankroepfl.com

Quelle: Christian Kroepfl