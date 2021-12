Erfreuliche Nachrichten – Comeback der Elektrofachhandelstage im Herbst 2022

Forum Hausgeräte FHG, Elektrokleingeräte Forum EKGF und die TV-Multimediaplattform im Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) zusammen mit den drei Einkaufskooperationen ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Red Zac Austria, haben sich einstimmig zur Fachmesse “Elektrofachhandelstage” bekannt. Nach zwei Jahren Covid-19 bedingter Pause ist damit der Grundstein für das Messehighlight 2022 der Elektrobranche gelegt.

Zahlreiche Neuerungen stehen am Programm

Der Veranstalter RX Austria & Germany (ehemals Reed Exhibitions) arbeitet an einer neuen Hallenaufplanung. Besucher haben somit einen noch besseren Überblick über die Highlights der Messe. Eigene Meetingareas bieten die Möglichkeit für ruhige Gespräche abseits des Messestandes. Zudem wird das Thema hybride Messe aufgegriffen, indem der gesamte Messebereich visualisiert wird. So können Besucher, die nicht vor Ort sein können, die Messe digital auf der Website verfolgen. Das ist in dieser Form bislang einzigartig für eine Fachmesse.

Volle Unterstützung aus der Branche

Die gesamte Branche steht hinter der Umsetzung der Elektrofachhandelstage 2022. “Es freut mich besonders, dass alle beteiligten Akteure ein klares Bekenntnis zur Durchführung der ‘Elektrofachhandelstage’ ausgesprochen haben”, so Edi Seliger, Head of Operations des Portfolios Living & Construction. “Wir arbeiten aktuell an den Unterlagen und werden demnächst alle Aussteller kontaktieren.”

Die Elektrofachhandelstage finden von 23. bis 24. September 2022 im Design Center Linz statt

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrofachhandelstage.at

Quelle: Reed Exhibitions © RX/Andreas Kolarik