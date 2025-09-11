Continental stellt den Surface Explorer online: Eine neue Dimension der Innenraumvisualisierung

Der Surface Explorer von Continental gibt Designern die Möglichkeit, frei zu experimentieren, Räume zu personalisieren und fundierte Materialentscheidungen zu treffen

Continental hat seinen Surface Explorer online gestellt – ein innovatives, webbasiertes 3D-Visualisierungstool, mit dem Designer und Architekten für den Innenbereich Oberflächenmaterialien nach ihren spezifischen Bedürfnissen erleben und auswählen können. Der Surface Explorer wurde speziell für Kreativprofis entwickelt und bietet eine intuitive, immersive und realistische Reise durch eine kuratierte Welt aus Kunstleder, Möbelfolien und anderen hochwertigen Oberflächen der Marken Conti und skai, die alle in fotorealistischen Details gerendert und in authentischen, modernen Wohnumgebungen erlebbar sind.

Bis vor kurzem war der Surface Explorer nur offline im Rahmen von Messeausstellungen oder für ausgewählte Kunden nutzbar. Jetzt ist das Tool für alle jederzeit zugänglich: Die Expertinnen und Experten für Wohnoberflächen im Innen- und Außenbereich des Geschäftsfelds ContiTech Surface Solutions haben Zeit und Geld investiert, um es für die gesamte Branche verfügbar zu machen.

Entwickelt für die Industrie, gebaut für die Zukunft

„Wir freuen uns sehr, dass nun viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, mit unserem Surface Explorer zu arbeiten“, so Ema Orman-Briski, Leiterin Advanced Design Global des Geschäftsfelds ContiTech Surface Solutions bei Continental. „Diese Lösung eignet sich hervorragend für Designer und Architekten, weil sie ihre Ideen mit sehr geringem Aufwand in einer realistischen und ästhetischen Umgebung ausprobieren und testen können, ohne dass dadurch Kosten entstehen. Es ist auch ein großer Gewinn für uns, da bestehende und potenzielle Kunden viel leichter als bisher in unsere breite Palette an Designs und Farben eintauchen können.”

Mit dem Surface Explorer können Benutzerinnen und Benutzer intuitiv durch eine virtuelle Wohnumgebung navigieren – mit offenem Innenbereich, eleganten Möbeln und weitläufiger Glasarchitektur. Dort können sie über 200 digitalisierte Oberflächendesigns erkunden. Ganz gleich, ob es sich um ein Wandpaneel, ein Möbelstück oder ein Element für den Außenbereich handelt: Jede Oberfläche kann in Echtzeit konfiguriert werden, sodass die Benutzerinnen und Benutzer Texturen, Farben und Muster im Kontext visualisieren können. Die ausgestellten Oberflächen umfassen alle Continental-Heimoberflächen sowohl der Marke Continental als auch von skai.

Bringt frischen Wind: Der Surface Explorer von Continental bietet eine Vielzahl von Optionen zur Visualisierung von Außenflächen

Kreativer Begleiter für fundierte Designentscheidungen

Der Surface Explorer ist mehr als nur ein Konfigurator – er ist ein kreativer Begleiter. Er ermöglicht es Designern, frei zu experimentieren, Räume zu personalisieren und fundierte Material- und Designentscheidungen zu treffen, ohne dass physische Muster benötigt werden. Die hochauflösenden, fotorealistischen Rendering-Funktionen des Tools erwecken Oberflächen aus jedem Blickwinkel zum Leben, was Designentscheidungen und den Planungsprozess erleichtert. Der Slogan, mit dem das Tool beworben wird, sagt alles: „See it. Feel it. Make it yours.“

Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von physischen Mustern und traditionellen Fotoshootings unterstützt der Surface Explorer nachhaltige Designpraktiken und bietet gleichzeitig eine leicht verfügbare Lösung für die Materialvisualisierung. Der Surface Explorer ist für B2B-Fachleute in der Haus- und Wohnbranche gedacht. Er ist über Desktop, Tablet und Smartphone zugänglich und lässt sich nahtlos in Websites und digitale Kampagnen integrieren. Erste Anwender haben das Tool als „absolut beeindruckend“ und „eine echte Neuerung“ bezeichnet und loben die intuitive Benutzeroberfläche und die beispiellose visuelle Qualität.

Surface Explorer bietet Designern und Architekten eine professionelle Spielwiese, auf der sie ihre Ideen ausprobieren und testen können

Weitere Informationen finden Sie unter www.skai.com/de/interior/surface-explorer

Quelle: Continental