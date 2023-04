Contino Ξ12 erhält „Special Mention“ Auszeichnung des German Design Awards 2023

Mit einer extra schlanken Materialstärke erzeugt Contino Ξ12 eine äußerst filigrane Küchenarchitektur und überzeugte damit die Jury des vom Rat für Formgebung ausgeschriebenen, international anerkannten „German Design Award“.

Grifflose Küchenfront mit 12 mm Stärke

Mit Contino Ξ12 erweitert LEICHT die Kollektion 2023 um eine grifflose Küchenfront in einer Stärke von 12 mm und feinster Manufaktur-Qualität – und erhält gleich die Prestige-Auszeichnung „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design“ des höchst anerkannten „German Design Award 2023“. Diese wird für bemerkenswerte Designleistungen verliehen, die sich ausdrücklich vom Wettbewerb abheben. Durch die reduzierte Materialstärke überzeugt das neue Programm nicht nur optisch dank des hochwertigen Erscheinungsbildes einer grifflosen Oberfläche, sondern auch haptisch im unmittelbaren Vergleich zu stärkeren Standardfronten. Wahlweise mit einem Lackfinish oder in Aluminium erhältlich, rundet die dünne Front unterschiedliche Raumgestaltungen mit einer eleganten Formensprache sowie architektonisch klaren Linienführung ab.

Der Rat für Formgebung agiert seit 1953 als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Nachwuchsförderungen und Mitgliedschaften ist er Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren.

Visionäres Planungsszenario: Mit der architektonisch geprägten Kollektion 2023 definiert LEICHT einmal mehr das traditionelle Verständnis von Küche und Raum neu.

Die nur 12 mm starke Oberfläche entspricht mit ihrem filigranen, formschönen und eleganten Ausdruck dem hohen ästhetischen Anspruch von LEICHT.

Durch die reduzierte Materialstärke überzeugt Contino ≡12 nicht nur optisch dank des hochwertigen Erscheinungsbildes einer grifflosen Oberfläche, sondern auch haptisch im Vergleich zu stärkeren Standardfronten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT/Fotos: P. Schumacher