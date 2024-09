Countdown für die M.O.W. 2024 – Start am Sonntag

Zum 40. Jubiläum unterstreicht die M.O.W. ihre ungebrochene Relevanz als zentraler Branchentreffpunkt – und zeigt eindrucksvoll, warum sie seit vier Jahrzehnten die Möbelwelt in Bewegung hält. Trotz der aktuellen Herausforderungen gehen die Messeveranstalter im Sinne der Branche optimistisch an den Start: Das eigene Zuhause ist ein sicherer Ort. Möbel sind ein unverzichtbarer Teil davon.

Der Projektleiter der MOW Maximilian-Richter und der Messechef Bernd Schäefermeie freuen sich auf Ihren Besuch

Aussteller aus 40 Nationen präsentieren in diesem Jahr ihre neuesten Sortimente, Innovationen und Trends. Ob konventionelles Wohnen, Mitnahme, Junges Wohnen, SB-Möbel oder Online-Handel – die M.O.W. 2024 bietet ein besonders breites und attraktives Angebotsspektrum für alle Warengruppen und Vertriebskanäle. Zu den jüngsten Neuzugängen zählen Dastek, Primex, Nijwie, Noteborn, Recozy, Sonnenpartner, Sedax und De Eekhoorn. Darüber hinaus gewährt die 360 Grad Plaza wertvolle Einblicke in spezielle Dienstleistungen für die Möbelbranche.

Noch nicht registriert? Fachbesucher können sich ganz bequem online unter www.mow.de oder per QR-Code registrieren. So steht einem reibungslosen Messebesuch nichts mehr im Wege! Wer sich vorab einen Überblick verschaffen möchte, kann in den Online-Einträgen der Aussteller stöbern, interaktive Hallenpläne erkunden und Wegweiser herunterladen. Besonderer Service: Der Eintritt zur M.O.W., das Parken, das Catering, WLAN sowie der Shuttle-Service zwischen den Hallen sind für alle Fachbesucher kostenlos.

Nicht verpassen – die M.O.W. ist Europas größte Fachmesse für den Möbelkonsum und stellt die Weichen für erfolgreiche Geschäfte!

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 22. bis 26. September 2024

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Ort: Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Leistungen: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle- Service zwischen den Hallen kostenfrei

40-Jahre-M.O.W.-Party am 24.09.2024 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

