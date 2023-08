creativ salzburg 2023 – die Bühne für Neuheiten und Trends

Kreativität, Innovation und einzigartige Wohnaccessoires stehen im Mittelpunkt der diesjährigen creativ salzburg. Mit einer Fülle an inspirierenden Ausstellern und spannenden Side Events verspricht die creativ salzburg ein unvergessliches Erlebnis für alle Fachbesucher, die in die Welt des Schenkens eintauchen möchten.

Aussteller und Marken

Mehr als 130 Aussteller und Marken präsentieren auf der diesjährigen creativ salzburg in den Hallen 1, 2 und 6 drei Tage lang ihre einzigartigen Produkte für Weihnachten 2023, Frühjahr 2024 und das Ganzjahressortiment.

Alle Aussteller der creativ salzburg 2023 finden Sie im Ausstellerverzeichnis unter www.creativ-salzburg.at/de/ausstellerverzeichnis/.

Die „creativen“ Produktwelten

In den Hallen 2 und 6 dreht sich alles um die Themenbereiche Trend & Home. Hier zeigen Unternehmen, welche Highlights in puncto Wohnaccessoires und Trendartikel in der kommenden Saison relevant sind.

Von saisonalen Dekorationen bis hin zu zauberhafter Papeterie für jegliche Anlässe sowie außergewöhnliche Geschenkideen, stimmungsvolle Kerzen und exquisiter Keramik für Garten und Floristik – reicht die Bandbreite der gezeigten Produkte.

Gleichzeitig findet sich in der Halle 1 der Bereich Chic und Alpin. Hier präsentieren Aussteller lokale Handwerkskunst, originelle Souvenirs, Spielwaren, Schmuck und Modeaccessoires. Kurzum eine Fülle von Kostbarkeiten, die das Auge erfreuen und die Sinne beleben.

Einen ersten Einblick hinter die Kulissen der Messe und Insiderinfos gewährt der creativ.Blog unter www.creativ-salzburg.at/de/besuch/creativblog/.

Gemütlicher Ausklang mit den Side Events

Doch die creativ salzburg bietet mehr als nur eine Präsentation der neuesten Produkte. Die Messe wird durch Side-Events wie das creativ salzburg Sommerfest und abendliche Stadtführungen ergänzt.

Mehr Informationen zu den Side Events finden Sie unter www.creativ-salzburg.at/de/besuch/side-events

Fachmesse

Schnell noch ein Online-Ticket um € 7,50 sichern. Der Zutritt ist nur mit einem Branchennachweis gestattet.

Die creativ salzburg ist eine Ordermesse für Fachbesucher. Endverbraucher sind nicht zugelassen.

Öffnungszeiten

Freitag, 25. August 2023 | 9.00 – 17.00 Uhr

Samstag, 26. August 2023 | 9.00 – 17.00 Uhr

Sonntag, 27. August 2023 | 9.00 – 17.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.creativ-salzburg.at

Quelle: MZS