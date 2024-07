creativ salzburg – Wo die schönen Dinge Heimat finden

Was die creativ salzburg so besonders macht? Sie ist die zentrale Plattform für Neuheiten und Trends in Österreich, eine Messe mit kurzen Wegen und erstklassiger Infrastruktur – die Heimat der schönen Dinge im Herzen der Alpen.

Die Schwerpunkte

Die creativ salzburg setzt dabei auf drei Hauptschwerpunkte:

Die Frühjahrskollektionen 2025: Hier geht es um die neuesten Trends und innovativen Designs für die kommende Frühjahrssaison. Frische Farben, kreative Konzepte und einzigartige Produkte, die das kommende Jahr prägen werden, stehen im Mittelpunkt.

Das Ganzjahressortiment: Neben saisonalen Highlights bietet die creativ salzburg auch ein breites Angebot an Produkten, die das ganze Jahr über gefragt sind. Von eleganten Wohnaccessoires über stilvolle Geschenkideen bis hin zu praktischen Lifestyleprodukten – hier finden Fachbesucher alles, was das Herz begehrt.

Weihnachten 2024: Fachbesucher:innen können sich auf eine festliche Atmosphäre freuen, denn auf der creativ salzburg können noch weihnachtliche Trends und Kollektionen geordert werden.

Die Trends

Wohin geht die kreative Reise? Nachhaltiges, Handgefertigtes, emotionale und kreative Designs ebenso wie innovative und funktionale Produkte sind angesagt. Festliche Dekorationen und saisonale Artikel bleiben bedeutend, mit einem Fokus auf Qualität und Detailverliebtheit. Der creativ.Blog ist ein Barometer dafür, wer womit in der Branche Trends setzt. Hier nur ein kleiner Auszug:

Nachhaltigkeit und Natürlichkeit

Firmen verzaubern mit handgefertigten Produkten aus natürlichen Materialien. Von aromatischen Kräuterweihrauch und inspirierenden Energiekerzen über elegante Kupfertrinkflaschen ist alles zu finden. Zudem erwarten die Fachbesucher exquisite, handgemachte und umweltfreundliche Seifen, ganz ohne Konservierungsstoffe – perfekt für ein nachhaltiges Wohlfühlerlebnis!

Regionalität und Handwerk

Traditionelles Handwerk und regionale Produkte sind stark vertreten. Handgefertigter Schmuck und edle Klosterarbeiten auf Glas lassen die Kunstfertigkeit und die Tradition der vergangenen Zeiten aufleben.

Emotionalität und Kreativität

Emotionale Verbundenheit und kreative Designs prägen das Angebot. Fachbesucher erwartet hochwertiges Spielzeug, liebevoll gestaltete Grußkarten und farbenfrohe Papeterie-Produkte und Accessoires.

Funktionalität und Innovation

Ebenso stehen innovative Produkte im Mittelpunkt: Kinder- und Textilstempel und innovative Zirbenprodukte. Diese Highlights bringen frischen Wind in den Alltag und bieten einzigartige Lösungen für Groß und Klein!

Feste und Feierlichkeiten

Produkte für festliche Anlässe bleiben wichtig. Auf der creativ salzburg finden Fachbesucher saisonale Dekoartikel, die jede Feier bereichern. Diese festlichen Highlights zaubern Glanz und Freude in jede Jahreszeit!

Tickets und Öffnungszeiten

Die creativ salzburg ist an allen drei Messetagen von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.