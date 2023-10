Cross-Border Commerce Europe bringt die vierte Ausgabe der “TOP 100 Cross-Border Marketplaces Europe” heraus.

Im Jahr 2022 belief sich der gesamte grenzüberschreitende E-Commerce-Markt in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegens, auf einen Umsatz von 265 Milliarden Euro (ohne das Segment Reisen). Von diesem Umsatz entfielen 167 Milliarden Euro bzw. 63 % auf Marktplätze. An der Spitze stehen die Branchenriesen Amazon und eBay, die mit einem erwarteten Umsatz von 55 Milliarden Euro bzw. 23,2 Milliarden Euro fast die Hälfte des Marktplatzhandels auf sich vereinen.

Die TOP 100 Cross-Border-Marktplätze erwirtschaften europaweit einen Umsatz von 140 Milliarden Euro. Nach der Covid-19-Pandemie wuchsen die Marktplätze weiter um 9,3 %, unterstützt durch hybride B2C- und reine C2C-Marktplätze. Dieses Wachstum wird sich voraussichtlich 2023 weiter fortsetzen und bis 2025 auf 65 % der Cross-Border Online-Umsätze in Europa ansteigen. HYBRIDE-Marktplätze werden aufgrund des zunehmenden Anteils von Drittanbietern (3P) – oft aus China – das GMV-Wachstum vorantreiben und REINE-Marktplätze übertreffen. Eine Studie, die von CBCommerce mit Unterstützung von FedEx Express und Poste Italiane durchgeführt wurde.

Die Studie “TOP 100 Cross-Border Marketplaces Europe” ist eine Zusammenstellung der Cross-Border- Daten von Online-Marktplätzen, die in Europa aktiv sind. Das Ranking entsteht durch die Auswertung von vier übergeordneten Parametern:

Grenzüberschreitende Online-Verkäufe in Europa (28 Länder in Europa einschließlich des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegen)

SEO-Indikatoren für die grenzüberschreitende Performance

Ein Cross-Border-Score, bestimmt durch die Anzahl der erfassten Länder

Anzahl und Prozent der grenzüberschreitenden Besucher

Fünf zusätzliche gewichtete Parameter verfeinern dieses Ranking:

Art der Marktplatz-Geschäftsmodelle (B2B – B2C – P2P – C2C,…)

Pan-europäische Markenstrategien

AI- und Big-Data-Strategien

Art und Anzahl der Serviceangebote für Kunden

HYBRIDE- oder REINE-Marktplätze in Bezug auf Drittverkäufer

Im Jahr 2025 werden 250 bis 300 Cross-Border-Marktplätze mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Marktplätze ausmachen.

Diese Studie berücksichtigt alle Arten von Online-Plattformen (B2C, B2B, C2C, P2P) und deckt alle Sektoren außer Reisen und Sharing Economy ab. Von den 498 Marktplätzen (YTD: +14 %), die ihre Produkte in Europa über 1000 verschiedene Domains verkaufen, werden etwa 175 als Cross-Border betrachtet (35 %). Bis 2025 werden voraussichtlich 50 % und damit 250 bis 300 der weltweiten Marktplätze, die in Europa verkaufen, als grenzüberschreitend eingestuft. Davon sitzen 45 % der erfassten Marktplätze nicht in Europa, sondern hauptsächlich in den USA, während nur 5 % britische Marktplätze sind (das Vereinigte Königreich hat in den letzten zwei Jahren 7 Marktplätze in den TOP 100 verloren, hauptsächlich aufgrund des Brexits), was bedeutet, dass 50 % europäische grenzüberschreitende Marktplätze sind.

Die TOP 10 der globalen Cross-Border-Marktplätze, die in Europa tätig sind:

TOP 1: AliExpress (China)

TOP 2: Etsy (USA)

TOP 3: Amazon (USA)

TOP 4: eBay (USA)

TOP 5: Discogs (USA)

TOP 6: OLX (Die Niederlande)

TOP 7: Bandcamp (USA)

TOP 8: Uber Eats (USA)

TOP 9: Temu (China)

TOP 10: Vinted (Litauen)

AliExpress belegt mit einem kontinuierlichen, beeindruckenden Wachstum den ersten Platz. Die TOP 10 bleiben stabil, obwohl sich einige Werte geändert haben. Zalando ist aus den TOP 10 herausgefallen und auf Platz 9 neu hinzugekommen ist Temu (PDD Holding).

Die TOP 100 Marktplätze haben ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet:

Die durchschnittliche monatliche Anzahl der Cross-Border Besucher stieg von 2,8 Milliarden auf 3,12 Milliarden, was einem Anstieg von 11% entspricht.

Der Anteil der Cross-Border Besucher ist von 83,6 % auf 90,7 % gestiegen (YTD 2022).

Die Marktplätze erweitern ihre Reichweite und verkaufen nun in über 29 Exportländer.

Der durchschnittliche eRank-Wert hat sich verbessert und ist von 60,9 im Vorjahr auf 64,6 gestiegen.

AliExpress hält den Spitzenplatz mit einem Wert von 90,4, während Heureka, auf Platz 100, einen Wert von 44,9 erreicht.

HYBRIDE schneiden besser ab als REINE-Marktplätze. Die Erhöhung des Anteils der 3P-Verkäufer wird das GMV-Wachstum stimulieren.

REINE C2C-Marktplätze konsolidieren ihr Wachstum. HYBRIDE Cross-Border B2C-Marktplätze, die sowohl Einzelhändler als auch Pure Players umfassen, verstärken ihren 3P-Anteil und stimulieren so das GMV-Wachstum. Die Ausweitung des Angebots von Drittanbietern (und die Reduzierung des eigenen Bestands) ermöglicht es Cross-Border Marktplätzen, schneller zu wachsen und Kosten zu kontrollieren, was sie in die Lage versetzt, mit C2C-Marktplätzen zu konkurrieren.

In 2022 sind 80 der TOP 100 Marktplätze REINE-Marktplätze, die ihren Marktanteil bis 2025 auf 85 % erhöhen werden. Von diesen 80 REINEN-Marktplätzen sind 36 C2C-Marktplätze, was einem Anteil von 45 % entspricht. Von den TOP 100 Marktplätzen sind 73 B2C-Marktplätze (oder B2C+C2C+C2B), wobei 20 HYBRIDE-Marktplätze sind, die eine Mischung aus eigenem Lagerbestand und Produkten Dritter (3P) anbieten. Diese Marktplätze beabsichtigen, ihren 3P-Anteil von derzeit durchschnittlich 30 % auf 40 % bis 2025 zu erhöhen und damit den grenzüberschreitenden Handel zu fördern.

Amazon ist mit 58 % 3P-Verkäufern (Ziel: 65 % 3P bis 2025) der größte HYBRID-B2C-Marktplatz, gefolgt von Zalando, der 30 % 3P-Verkäufer auf seinem HYBRID-B2C-Marktplatz hat und bis 2025 50 % 3P anstrebt. AliExpress und Wish haben 100 % 3P-Verkäufer und gelten als REINE B2C-Marktplätze. Vinted, Etsy und eBay haben ebenfalls 100 % 3P-Verkäufer und werden als REINE C2C-Marktplätze eingestuft. Im zweiten Quartal 2023 wurden 60 % der bezahlten Produkte von Drittverkäufern (3P) verkauft. Weitere B2C-HYBRIDE-Marktplätze sind Decathlon, About You, Tradeinn, Spartoo, Sephora, Designhill, Douglas, Sarenza, und YOOX.

Made in China, verkauft von China, vermarktet von China, geliefert von China: Amazon, AliExpress, Temu…

Die Mehrheit der Drittverkäufer kommt primär aus China. Genau genommen stammen 59 % der 3P-Verkäufer bei Amazon aus China, bei AliExpress sind es 90 %. Bei eBay sind es 38 % und bei Wish sogar 82 %. Infolgedessen ist der Bruttowarenwert (GMV), der von chinesischen Verkäufern auf den großen cross-border Drittanbieter-Marktplätzen generiert wird, atemberaubend: Im Jahr 2022 erzielten in China ansässige 3P-Verkäufer einen GMV von 200 Milliarden Dollar weltweit auf Amazon, 47 Milliarden Dollar auf AliExpress, 19,5 Milliarden Dollar auf eBay und 12 Milliarden Dollar auf Wish. Diese Werte werden sich bis 2026 voraussichtlich verdoppeln, wobei der Anteil von Amazons in China ansässigen 3P-Verkäufern voraussichtlich 65 % erreichen wird.

TEMU, ein REINER B2C-Marktplatz (100% 3P), ist ein aufstrebender Newcomer in diesem Bereich. Er dient als Online-Marktplatz, der Verbraucher mit Millionen von in China ansässigen 3P-Verkäufern (Einzelpersonen, Hersteller und Marken) weltweit verbindet. TEMU wird in mehreren Ländern von dem in Shanghai ansässigen Unternehmen PDD Holdings Inc (Pinduoduo) betrieben. Die Kernaussage von TEMU ist einfach: Wenn die amerikanischen Einzelhandelsriesen im Prinzip als Zwischenhändler fungieren, warum sollten sie dann nicht gänzlich eliminiert werden? “Made in China” schließt die inländische (US-EU) Herstellung aus, “Sold by China” schließt die inländischen (US-EU) Verkäufer aus, und “Marketed by China” umgeht die inländischen (US-EU) Einzelhändler.

Ähnlich wie Shein, Amazon, Wish und AliExpress können chinesische Verkäufer die Vorteile reduzierter Versandkosten nutzen. Ein Service namens ePacket (China EMS ePacket oder EUB) reduziert die Kosten für den Versand von Waren aus China in die USA und die EU erheblich.

“Ich möchte mich bei unseren Marktforschungspartnern FedEx Express und Poste Italiane bedanken, die zusammen mit unserem engagierten Forschungsteam ihre ganze Energie in diese mit Spannung erwartete Studie gesteckt haben. Diese Studie durchleuchtet nicht nur die leistungsstärksten Marktplätze in ganz Europa, sondern stimuliert die gesamte Branche”, schließt Carine Moitier, Gründerin von CBCommerce.eu.

Weitere Informationen finden Sie unter CBCommerce.eu

Quelle: CB Commerce