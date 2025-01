DANKÜCHEN setzt neue Maßstäbe bei den Küchentrends 2025

DANKÜCHEN Küchentrends 2025 im Bild die Küche Amica Eiche Nordig in der Farbe Manhattan

Aktuelle Markttrends genau im Blick zu haben und einen Fokus auf die zukünftigen Bedürfnisse der Konsumenten zu legen ist ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg des heimischen Marktführers DANKÜCHEN. Eine Küche bildet das Herzstück in jedem Haushalt, und deshalb sind Farbkonzepte und innovative Designs für die Kund:innen ausschlaggebend bei der Entscheidung. Den Lebensgewohnheiten entsprechend sieht DANKÜCHEN die Zukunft der Küche als multifunktionalen Raum, der mehr bietet als nur Platz zum Kochen. Auch das Bedürfnis nach der stärkeren Verbindung von Nachhaltigkeit und Funktionalität bekommt aktuell eine noch größere Bedeutung. Hinsichtlich Farbwahl sind die Vorlieben der Österreicher:innen gekennzeichnet von ruhigen Tönen wie Weiß, Jasmin und Anthrazit in Verbindung mit Holzoptiken. Dieser Trend zu ruhigen Tönen setzt sich laut den Design-Experten von DANKÜCHEN auch 2025 fort, aber zentrale Akzente in Eiche Nordic, Fjord Grün und Manhattan Grau ergänzen die Farbvorlieben. Zudem legen minimalistische, grifflose Küchen sowie matte Oberflächen und Anti-Fingerprint-Beschichtungen stark an Beliebtheit zu. Neu sind außerdem metallische Akzente in Edelstahl, Messing und Kupfer. Somit zeigen die Küchentrends 2025 eine ganz klare Richtung: Künftig erfüllt die Küche mit höchsten Ansprüchen an Funktionalität sowie Ästhetik bei Design und Farbwahl noch stärker die Sehnsucht nach einem zentralen Ort der Ruhe und der Geborgenheit im Zuhause.

DANKÜCHEN Küchentrends 2025 im Bild die Küche Silbermond in Eiche Nordic Anthrazit

Schon bisher bevorzugen die Österreicher:innen für ihre Küche ruhige Farben wie Weiß, Jasmin und Anthrazit in Verbindung mit Holzoptiken. Den Vorlieben folgend geht DANKÜCHEN jetzt mit einer exklusiven Farbpalette in das Jahr 2025: Der Trend zu ruhigen Tönen setzt sich weiter fort, wobei die Farbnuancen Eiche Nordic, Fjord Grün und Manhattan Grau zentrale Akzente setzen. Die Farbwahl ist nicht zufällig, denn eine Befragung hat deutlich gezeigt, dass Kunden Wert auf eine optisch ausgeglichene, harmonische Küchengestaltung legen.

„Die Entscheidung für Eiche Nordic, Fjord Grün und Manhattan Grau als Trendfarben 2025 fügt sich perfekt in die Farbvorlieben der Österreicher:innen ein. Wir erwarten, dass sich unsere DAN-Farbtöne in Zukunft als echte Klassiker des Küchendesigns etablieren.“, ist Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN, überzeugt.

Minimalistische und praktische Designs sowie matte Oberflächen legen an Beliebtheit zu

In einer Zeit, die von hektischen Lebensrhythmen geprägt ist, stehen auch Modularität und flexible Nutzungsmöglichkeiten im Fokus: Die Küche von 2025 ist nicht nur ein Ort zum Kochen, sondern auch ein multifunktionaler Raum für Entspannung, Arbeit und Geselligkeit. Um Nachhaltigkeit, Funktionalität und Design noch stärker miteinander zu verbinden, setzt DANKÜCHEN in der Produktentwicklung auf langlebige, umweltfreundliche Materialien und durchdachte Lösungen, die den Alltag erleichtern. Zukunftsweisend ist der Trend zu klar strukturierten, grifflosen Küchen, die den Wunsch nach minimalistischen, praktischen und eleganten Lösungen widerspiegeln. Die Nachfrage nach schlichten, klaren Designs steigt, wie das Wachstum des Marktanteils zeigt. Auch die Präferenz für Hochglanzfronten schwindet und praktische, pflegeleichte Mattlack- oder Anti-Fingerprint-Oberflächen sind immer beliebter.

DANKÜCHEN Küchentrends 2025 im Bild die Küche Classico in der Farbe Fjord Grün

„Die Küche von morgen wird zum Zentrum des Lebens – ein Raum, der sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst. Wir setzen daher auf eine ruhige, aber innovative Gestaltung, die alle praktischen und emotionalen Anforderungen erfüllt. Die Designs und Farbkonzepte spiegeln die ästhetischen Wünsche unserer Kunden wider, ebenso wie die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Funktionalität in der Küchenplanung.“, erklärt Ewald Marschallinger.

Über DANKÜCHEN – Österreichs Küchenhersteller Nummer 1

Mit 60 Jahren Erfahrung steht DANKÜCHEN für Design, Innovation und österreichische Top-Qualität mit höchstem Vertrauen. Seit der Unternehmensgründung 1963 hat sich das Familienunternehmen DANKÜCHEN zur absolut beliebtesten Küche entwickelt: Mehr als eine Million Menschen lebt und kocht mit einer Küche von DAN. 2024 wurde DANKÜCHEN zum 7. Mal in Folge mit dem MARKET Quality Award ausgezeichnet. DANKÜCHEN ist Marktführer in Österreich und auch Nummer 1 in Slowenien und Kroatien. Darüber hinaus ist DANKÜCHEN in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Italien und Deutschland erfolgreich tätig. Seit 2023 steht das Unternehmen im Eigentum des schwedischen Küchenherstellers Ballingslöv und verfolgt von Österreich ausgehend einen ambitionierten Wachstumskurs sowohl am heimischen Markt als auch im Ausland. Als bedeutender Arbeitgeber in Oberösterreich beschäftigt das Unternehmen rund 400 kompetente und engagierte Mitarbeiter:innen an 6 Standorten, die täglich mit viel Herzblut und Stolz die Küchenträume von zufriedenen Kundinnen und Kunden verwirklichen.

