DANKÜCHEN unterstützt mobile Kinderkrankenpflege MOKI Oberösterreich

Die Mitglieder von MOKI OÖ sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen mit spezieller Ausbildung im Bereich Kinder- und Jugendlichenpflege. Die Bandbreite der Leistungen reicht von der Unterstützung bei der Pflege von langzeitbeatmeten Kindern und Jugendlichen oder bei chronischen Leiden über den Familienentlastungsdienst bei schwer kranken, teilweise palliativen Kindern bis hin zur Begleitung eines zu früh geborenen Kindes nach der Entlassung nach Hause. Das Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls kostet aber selbstverständlich Geld. Als gemeinnütziger Verein finanziert sich MOKI OÖ über die Basisfinanzierung aus Strukturmitteln des OÖ Gesundheitsfonds zum Teil selbst. Gerade weil der Pflegebedarf und auch die Patientenzahlen von Jahr zu Jahr steigen, ist jeder Beitrag wichtig, um das Angebot in vollem Umfang gewährleisten zu können.

Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN, Heike Schwaiger, geschäftsführende Landesvorsitzende, Obfrau und Leiterin des Kinderpalliativteams im Verein MOKI OÖ, sowie Hannelore Durstberger, Mitglied des Vorstands von MOKI OÖ

DANKÜCHEN, Österreichs Küchenhersteller Nummer 1, ist in Oberösterreich stark verankert. Dem Team von DANKÜCHEN ist es deshalb ein Anliegen, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und regionale Initiativen zu unterstützen, damit diese ihre sozialen Aufgaben erfüllen können. Aktuell fördert DANKÜCHEN die mobile Kinderkrankenpflege MOKI OÖ mit dem Sponsoring für ein zusätzliches Angebot: Ein „Trauercafé“. Damit leistet DANKÜCHEN einen Beitrag zur Sicherstellung der notwendigen Hilfe für Eltern in einer besonders schmerzhaften Lebensphase. Gleichzeitig möchte das Unternehmen beispielgebend für weitere potenzielle Unterstützer wirken und auf die unverzichtbare Arbeit von MOKI OÖ aufmerksam machen.

„Im Namen unserer Mitglieder, die Tag für Tag mit vollem Engagement für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Einsatz sind, möchte ich mich beim Team von DANKÜCHEN sehr herzlich für die Unterstützung bedanken. Denn Spenden und Sponsorings entscheiden darüber, wie viele Kinder wir tatsächlich betreuen können. Jeder gespendete Euro ist eine große Hilfe und wird von uns gezielt eingesetzt, um die Pflege und Betreuung unserer kleinen und großen Patienten in ihrem Zuhause sicherzustellen. Gerade in den derzeit für viele Familien finanziell besonders herausfordernden Zeiten stellt unsere Arbeit einen großen Wert und eine deutliche Entlastung für Betroffene dar. Durch die Unterstützung von DANKÜCHEN möchten wir ein neues Angebot zur Verfügung stellen und verwaisten Eltern ein „Trauercafé“ anbieten, wo sie die Möglichkeit haben, sich mit ebenfalls betroffenen Eltern auszutauschen. Denn der Verlust eines Kindes ist unvorstellbar schmerzhaft. Viele Eltern fühlen sich mit ihrer Trauer allein und unverstanden. Unsere Expertin im Bereich Trauer- und Resilienzberatung wird die Eltern durch das Trauercafé begleiten, auffangen und unterstützen, wenn diese Hilfe brauchen. “, erklärt Heike Schwaiger, geschäftsführende Landesvorsitzende, Obfrau und Leiterin des Kinderpalliativteams im Verein MOKI OÖ.

DANKÜCHEN ist seit der Gründung im Jahr 1963 stark in Oberösterreich verankert. Das Unternehmen sieht es deshalb als seine Verantwortung, sich auch als Partner von sozialen Initiativen zu engagieren und mit seiner Unterstützung zur Stärkung von sozialen Angeboten in der Region beizutragen.

„Die Leistungen des Teams von MOKI Oberösterreich verdienen höchste Anerkennung. Denn ihre Arbeit ermöglicht es, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und kranke Kinder dort zu pflegen, wo sie sich dort geborgen fühlen: im eigenen Zuhause, bei der Familie. Aber Eltern, die ihr schwerkrankes Kind daheim pflegen, sind auf Hilfe von ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern angewiesen. Deshalb ist die tatkräftige Unterstützung durch die mobile Pflege und Betreuung für viele Familien in ihrer ohnehin schwierigen Situation einfach unverzichtbar. Der Einsatz für schwerkranke Kinder, für deren Eltern und für unsere Gesellschaft ist bewundernswert und braucht den Support von uns allen .“, betont Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN.

Gute Auslastung der Produktion bei DANKÜCHEN –Wachstumskurs wird fortgesetzt

Bei DANKÜCHEN ist man stolz darauf, dass die Herstellung der Produkte sowohl die heimische Wertschöpfung, als auch den Wirtschaftsstandort stärkt und wertvolle Arbeitsplätze sichert. Die Nachfrage nach DAN-Qualitätsküchen aus heimischer Herstellung ist anhaltend hoch. Besonders in den österreichweit 150 DAN-Exklusivstudios, aber auch am Hauptsitz in Linz und an den vier Produktionsstandorte in Oberösterreich gibt es im Lauf des Jahres immer wieder Arbeitsplätze zu besetzen. Die Nummer 1 in Österreich ist über die Landesgrenzen hinaus auch in Slowenien sowie in Kroatien Marktführer. Vom Hauptsitz in Linz ausgehend baut DANKÜCHEN seine Marktpräsenz auch in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien und Italien kontinuierlich weiter aus. Aktuell steht außerdem der Markt in Deutschland ganz stark im Fokus – mit derzeit 21 Verkaufsstandorten in Bayern und Baden-Württemberg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dan.at

Quelle: DANKÜCHEN