Das beste Zubehör für die besten Freunde

Die hochwertigen Blum-Inneneinteilungssystem ORGA-LINE und AMBIA-LINE schaffen in jeder Schublade Ordnung: Ob Besteck, Teller, Flaschen oder Töpfe – alles, was man braucht, ist übersichtlich und bedarfsgerecht verstaut. Das vereinfacht die täglichen Arbeitsabläufe enorm, gerade wenn man gemeinsam kocht und alle mithelfen. Mit ORGA-LINE und AMBIA-LINE braucht es keine langen Erklärungen: jede und jeder sieht sofort, was wo ist und was wo hingehört.

Clevere Accessoires

Wenn es um Ordnung in den Schubladen geht, darf – wie auch der Messerhalter, der bis zu neun Messer sicher aufbewahrt – der Tellerhalter nicht fehlen. Mit ihm sind maximal 12 Teller rutschsicher im Auszug verstaut und können leicht herausgenommen sowie bequem transportiert werden. Was, wenn man Gäste hat, eine besonders praktische Lösung darstellt.

Perfekt organisiert

Passend zu den Inneneinteilungssystemen gibt es von Blum auch weiteres praktisches Zubehör, das schnell zur Hand und nach Gebrauch ebenso schnell wieder verstaut ist. Zum Beispiel den Gewürzhalter, der für verschiedene Schubladenbreiten verfügbar ist und die Gewürzsammlung sicher und griffbereit unterbringt. Oder die Folienschneider für Frischhalte- und Alufolie, mit dem sich Folien faltenfrei ausziehen und sauber, ganz ohne Reißen zuschneiden lassen.

Arbeiten mit System

Blum setzt sich seit langem gründlich mit der Ergonomie von Küchen auseinander und macht sich eine Menge Gedanken darüber, wie man die täglichen Arbeitsabläufe noch weiter optimieren kann. Da ist jedes Detail wichtig. Wie bei einem gemeinsamen Abendessen im Freundeskreis. Und gerade dann leisten die Inneneinteilungssysteme und Küchenhelfer des österreichischen Beschlägespezialisten besonders gute Dienste.

Mit dem praktischen Tellerhalter von Blum werden Teller nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch bequem transportiert

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: blum