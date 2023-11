Das Detox-Büro: eine Neudefinition des modernen Arbeitens

Vor diesem Hintergrund hat Sedus das Konzept des Detox Office entwickelt mit dem Ziel, einen achtsamen und gesunden Arbeitsplatz zu schaffen. Das Konzept beinhaltet eine biophile Gestaltung mit Pflanzen, organische Möbel und natürliche Farben, um eine Umgebung zu kreieren, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter fördert. Das Detox Office

bietet verschiedene Arbeitsbereiche, die fließend ineinander übergehen und den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden.

„Das Konzept des Detox Office stellt einen ganzheitlichen Ansatz für die moderne Arbeitsplatzgestaltung und -kultur dar“, sagt Ernst Holzapfel, Leiter Marketing der Sedus Stoll AG. „Es legt Wert auf ein harmonisches Gleichgewicht zwischen digitaler Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen und stellt sicher, dass die Technologie nicht zu einem Stressfaktor, sondern zu einem nicht aufdringlichen Hilfsmittel wird. Unterstützt wird dies durch die Integration von biophilen Designelementen Das Arbeitsumfeld wird durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten der Begegnung definiert und ist mit Tageslicht und Grünflächen so gestaltet, dass ein e angenehme Arbeits- atmosphäre entsteht.“

Das Detox Büro ein fürsorgliches Ökosystem für den Arbeitsplatz

Eine der wichtigsten Aufgaben des Konzepts des Detox Office ist es ein Umfeld zu kreieren, in dem die Menschen einen Ausgleich zur digitalen Arbeit finden. Alle Produktneuheiten und Lösungen die Sedus 2023 auf den Markt gebracht hat, leisten hierbei einen bedeutenden Beitrag. Mit dem se:lab mobile planter hat Sedus ein mobiles Zonierungselement auf den Markt gebracht das die Bürofläche in eine grüne Oasen verwandelt. Mit einer Breite von 1400 mm, einer Höhe von 1900 mm und einer Tiefe von 200 mm wird das grüne Gestaltungselement zu einem Eyecatcher in jedem Büro. Die integrierten Rollen machen das mobile Element flexibel einsetzbar und die einfach herauszunehmenden Einsätze für die Pflanzwanne lassen vertikale Grünflächen auch im Office schnell und unkompliziert wahr werden.



Mit dem neuen Pflanzkasten für das Regalsystem se:matrix bekommt die Arbeitsumgebung eine wohnliche sowie natürliche Note. Perfekt auf das Regal abgestimmt lassen sich die Pflanzkästen individuell, einfach und ohne großen Aufwand in das Regelsystem integrieren. Egal, ob als grüner Blickfang durch die Einbindung eines Pflanzkastens oder die Integration von mehreren zur Gestaltung einer komplett begrünten Regalfläche: Den Möglichkeiten sind weitreichend. Mit einer Breite von 345 mm oder 745 mm, einer Tiefe von 345 mm und einer Höhe von 150 mm finden kleine und große Grünpflanzen in den Kästen ein neues Zuhause. Die wasserdichten Einsätze aus Kunststoff mit rutschfestem Gummi an der Unterseite lassen Büros so schnell nachhaltig ergrünen.

Mit se:dotse:dot hat der deutsche Büromöbelhersteller ein Produkt in den Markt eingeführt,, das sich durch seine organische, naturnahe und wohnliche Formgebung auszeichnet. Die Hocker sind flexibe einsetzbar und schaffen eine angenehme Atmosphäre im Büro.

