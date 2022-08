Das DS-600 von de Sede: Seit fünf Jahrzehnten eine Ikone!

Um das Kultmöbel, bekannt aus zahlreichen Filmen, dem legendären New Yorker Club 54 oder als Must-haves zahlreicher Prominenter, ranken sich unzählige spezielle Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen. Ein kleiner Sattlerbetrieb aus Klingnau verband meisterliches Handwerk mit Design.

1972 entwarfen Ueli Berger, Eleonore Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich und Klaus Vogt das DS-600, das sich zwar dem damals angesagten Systemgedanken unterwarf, sich aber seit fünf Jahrzehnten durch seine unendlichen Variationsmöglichkeiten ebenso als Ikone der Individualität etablierte. Unvergessen das Bild, auf dem sich das DS-600 seinerzeit unendlich durch die Grün 80 in Basel schlängelte, als sei es eben dem Jurassic Park entstiegen. Zudem bedeutsam auch die Produktion der 406 Elemente in allen Regenbogenfarben zum längsten je verkauften DS-600 in den Herrscherpalast eines Sultanats – und einmalig die Sonderanfertigung für einen Kunden aus Dubai mit Füssen aus massivem Gold; einem versteckten Detail, da die «Füsse» der Sofaikone nämlich so gut wie unsichtbar sind.

Seit 1962 entstehen im aargauischen Klingnau einzigartige Tische, Stühle und Sofas, ab 1965 unter dem Namen de Sede, alles in Handarbeit. Verwendet wird bei der Produktion kein Kalbsleder, sondern ausschliesslich das widerstandsfähigere Rindsleder. Langlebigkeit steht ganz oben, denn die Designstücke sollen nicht nur perfekt gestaltet und stilvoll anzusehen sein, sie sollen auch benutzt werden: Zum Sitzen, Liegen, Schlafen, Verweilen.

Um den fünfzigjährigen Geburtstag des DS-600 zu feiern, lässt de Sede im Rahmen der Zurich Design Weeks (ZDW) die Schweizer Textildesignerin Franziska Born mit einer Airbrush-Spritzpistole in einem zu einem Atelier umgestalteten Jelmoli-Schaufenster an der Zürcher Seidengasse fünf einzelne Module des «Tatzelwurms» gestalten – für jedes Lebensjahrzehnt ein eigenes Element: jedes Element wird damit zu einem Original. Ob verbunden, zerlegt oder neu kombiniert – die Eingriffe und Veränderungen widerlegen die uniformierende Wirkung des DS-600 und manifestieren die ungebrochene Aktualität einer vor fünf Jahrzehnten lancierten Ikone. Der Live-Act findet am Donnerstag, 1. September 2022, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, im Schaufenster von Jelmoli an der Seidengasse 1, Zürich, statt.





Weitere Informationen finden Sie unter www.desede.ch

Quelle: de Sede