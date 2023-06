Das Messeprogramm der gardiente 2023

Mit einem exklusiven Markenportfolio, neuer Tagesfolge und einem interaktiven Rahmenprogramm wird die gardiente 2023 vom 1. – 3. Juli ein unvergessliches Community-Event für die Branche. Auf kompakter Fläche bietet sie eine perfekte Symbiose aus Ausstellung und Netzwerkforum.

Das umfangreiche Messeprogramm sorgt dabei für frische Impulse: Ein brandneues Highlight neben der gardiente night am Samstagabend ist der neugeschaffene gardiente Showcase.

Der gardiente Award hingegen feiert in diesem Jahr sein Comeback. Lernen Sie zusammen mit unserer hochkarätigen Fachjury die „gardiente Outdoor-Living-Stars“ kennen und finden Sie heraus, wie sich die Trends in der Branche entwickeln.

gardiente Showcase – das B2B-Shoppingerlebnis

Der gardiente Showcase ist unsere neue Gemeinschaftsfläche für Möbel, Accessoires und Innovationen.

Zusammen mit den Marken Lafuma Mobilier und Jan Kurtz, dem Outdoorküchen-Hersteller Bogason sowie der TRENDagentur Gabriela Kaiser und Marketmedia24 bieten wir Fachhändlern auf der neuen Showcase Fläche wertvolle und adaptierbare Impulse für die Gestaltung der eigenen Verkaufsfläche am POS.

Holen Sie sich bei den Live-Dekorationen von und mit Gabriela Kaiser wichtige Impulse für Ihr Business: Wie verwandeln Sie Ihre Verkaufsfläche schnell und ohne großen Aufwand in unterschiedliche Stile und Szenarien? Wie schaffen Sie mit wenigen Handgriffen ein emotional ansprechendes Kauferlebnis für Ihre Kunden?

Mit den Entwürfen von Gabriela Kaiser erhalten Sie hier bereits erste Eindrücke von dem, was Sie erwarten wird. Freuen Sie sich auf die Umsetzung – live und in Farbe – auf der gardiente 2023.

Exklusives Markenportfolio

Sie sind das Herz der gardiente: unsere Aussteller. Einige von ihnen haben wir bereits vorgestellt – auch heute lernen Sie drei weitere Marken kennen. Ein kleiner Vorgeschmack auf die vielen innovativen und spannenden Produktneuheiten, die Sie auf der gardiente 2023 erwarten!

Cinas

Cinas liefert seit über 100 Jahren skandinavisches Design. Ein Design, das darauf abzielt, Menschen glücklich zu machen – auf praktischer, ästhetischer oder emotionaler Ebene. Alle Produkte werden von sorgfältig ausgewählten Herstellern im Fernen Osten hergestellt und entsprechen somit immer den Qualitäts- und Veredelungsstandards des Unternehmens. Die zeitlose Gartenmöbelserie von Cinas zeichnet sich zudem durch Langlebigkeit aus.

Auf der gardiente 2023 wird Cinas eine neue Variante des MOOD Classic vorstellen: Der stilvolle, schlichte Gartenstuhl aus anthrazitgrauem Aluminium mit Armlehnen aus Teakholz ist jetzt mit den neuen Materialien Rope und Textil erhältlich und perfekt für alle, die sich einen modernen und doch zeitlosen Look für Garten oder Terrasse wünschen. Mit den gemütlichen Armlehnen ist der MOOD Classic unglaublich bequem und zugleich praktisch, da sich die Stühle ineinander stapeln lassen.

Hillerstorp

Hillerstorp, im Herzen der bekannten Unternehmerregion Småland ansässig, ist der größte Gartenmöbelhersteller Skandinaviens. Fast hundert Jahre nach seiner Gründung arbeitet Hillerstorp immer noch mit großer Leidenschaft daran, das Leben im Freien besser zu machen, und strebt ständig danach, Nachhaltigkeit, Funktion und Design zu verbessern. Die Möbel sind sowohl stilvoll als auch funktional und bieten von Holz über Rattan bis hin zu Stahl und Aluminium eine Auswahl an Materialien für jeden Bedarf. Hillerstorp verwendet für die Herstellung seiner Produkte nur die beste Holzqualität und sichert somit seinen Produkten eine Lebensdauer von vielen Jahren. Und das wasserdichte Textilene-Material hält Regenschauern und intensiver UV-Strahlung stand, ohne dass es häufig gepflegt werden muss oder mit der Zeit ausbleicht.

Hillerstorp wird auf der gardiente 2023 neue, schöne Farbvarianten der Tennessee-Liegestühle, der Torpet-Gruppe und der Lund-Sofas vorstellen. Außerdem werden die neuen Glimra-Außenlampen gezeigt, die eine perfekte Ergänzung für Gartenmöbel und Outdoor-Living sind, sowie die bequemen Läckö-Stühle und -Sofas.

Kooduu

Kooduu ist eine dänisch-niederländische Lifestyle-Design- und Technologiemarke, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Menschen durch innovative Produkte, die Licht, Sound und skandinavisches Design kombinieren, Freude, Glück und Zusammengehörigkeit zu bringen. Kooduu lädt Menschen dazu ein, die gewünschte Stimmung zu erzeugen, wo und wann immer sie es wollen. Alle Produkte sind der perfekte Begleiter für jedes gesellschaftliche Ereignis, sei es ein sommerliches Barbecue, ein Familientreffen im Haus, ein Picknick im Park oder ein gemütlicher Abend auf der Couch.

Auf der gardiente 2023 können Sie einen ersten Blick auf die künftigen Produkte von Kooduu werfen: bunte tragbare Mini-Lampen mit einem von 0 bis 100 % dimmbaren Licht und Lautsprecherlampen, die schönes und klares skandinavisches Design mit hervorragendem SOUND BY JBL kombinieren. Eines der Lieblingsprodukte von Kooduu in dieser Saison ist Atmos – ein Weinkühler mit Ambientelicht und einem Bluetooth-Lautsprecher in einem kompakten, klaren und minimalistischen Design, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.

Quelle: MUVEO GmbH