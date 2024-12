Das neue Küberit-Profilsystem Design-Clip® Plus

Wer im Vorfeld so viel investiert, will bei der Verlegung nicht sparen. Für die neue Generation moderner Rigid Core und mehrschichtig modularer Fußbodenbeläge hat Küberit das neue Profil-System Design-Clip® Plus entwickelt, eine Weiterentwicklung des Systems Design-Clip® XL. Es ist nicht nur verblüffend zierlich, sondern hat durch ein smartes Clip-System eine völlig ebene Oberfläche und ist dennoch hoch belastbar.

Sicherer Sitz in wenigen Arbeitsschritten

Optisch besonders ansprechend beruht es technisch auf der patentierten 3-Punkt Verzahnung des Euro-Clip® Systems für die schwimmende Verlegung von Hartböden: Top- und Basis-Profil sind fest miteinander verbunden und halten daher selbst großen alltäglichen Belastungen stand – sowohl im privaten Wohnbereich als auch im Objekt. Die Plus-Variante hat Küberit für neuere schwimmende Bodenbeläge mit einer Aufbauhöhe zwischen 5,3 mm und 8,5 mm entwickelt, wenn bei der Verlegung Dehnungsfugen von bis zu 10 mm vom Hersteller empfohlen werden. Im Wesentlichen sind das Vinyl- (Click-LVT), SPC- und Rigid-Böden sowie neuere Generationen von mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen. Das neue System kann aber auch für Laminat bis 8,5 mm Stärke und Teppich verwendet werden.

Sicherer Sitz: Die patentierte 3-Punkt-Verzahnung mit Kontersteg verbindet Basis- und Top-Profil des Profilsystems Design-Clip Plus so miteinander, dass es selbst bei hoher Belastung im Objekt zuverlässig arbeitet.

Die Montage ist komfortabel und zeitsparend: Das Basis-Profil wird mit Torx-Schrauben im Boden verankert oder mit einem geeigneten Montagekleber verklebt, dann der Bodenbelag angepasst. Anschließend setzt der Fachmann das Top-Profil auf. Durch die patentierte 3-Punkt-Verzahnung mit Kontersteg werden Basis- und Top-Profil solide miteinander verbunden. Sowohl die Anpassungsprofile als auch die Übergangs- und Abschlussprofile sind in aktuellen Längen von 1 m, 2 m und 3 m lieferbar.

Edles Design und smarte Technik

„Das Profilsystem Design-Clip® Plus haben wir mit ihrer glatten Oberfläche und zierlichen Optik explizit für die Verlegung hochwertiger, eleganter Böden zur schwimmenden Verlegung entwickelt“, erläutert Hilmar Kusmierz, Business Development Sales Manager bei Küberit. Wer dekorgleiche Profile bevorzugt, hat in Küberit einen erfahrenen Partner: Das Unternehmen bietet die Design-Clip Profile mit digital bedruckter Oberfläche an. Ab Lager ist das Profil-System in den Metallfarben Silber, Sand, Bronze, der Edelstahloptik matt gebürstet sowie in pulverbeschichtet schwarz lieferbar.

Das Küberit Profilsystem Design-Clip® Plus ist eine Weiterentwicklung des Systems Design-Clip® XL. Der Profile-Spezialist hat es speziell für die neue Bodenbelags-Generation entwickelt, wenn Hersteller bei der Verlegung Dehnungsfugen von bis zu 10 mm empfehlen

Quelle: Küberit