Das Suchen hat ein Ende

Mit der neuen LVT Kollektion TENSA 2.0/5.0 setzt die Schweizer enia flooring den Markttrend nach echtholztypischen Dekoren in einer einzigen Kollektion um. Zehn naturgetreue Dekore -von rustikal bis edel- bedienen die grosse Nachfrage nach Eichenoptiken. Mit der dekorstarken neuen LVT Kollektion, die insbesondere für preissensitive Bauprojekte eine interessante Belagslösung bietet, spielt enia ihre technische Stärke durch Eigenentwicklungen nun auch in einem neuen Preissegment aus. In der Schweiz ist TENSA eine Premiere, in Deutschland bereits die zweite Kollektion von enia mit einer 0.3mm Nutzschicht. Damit ergänzt TENSA von enia als weitere günstige Alternative das bestehende LVT Sortiment der Schweizer Traditionsmarke. Auch bei TENSA bietet enia alle Dekore in zwei Belagshöhen zum Kleben oder Klicken an.

TENSA ist bereits die zweite Duplexkollektion der neuen Belagskategorie, mit der enia flooring künftig für preislich hart umkämpfte Bauprojekte kostenmässig attraktive und gleichzeitig technisch hochstehende Belagslösungen anbietet. Mit TENSA erfüllt enia das Bedürfnis von Liegenschaftsverwaltungen oder Bauträgern grosser Überbauungsprojekte nach einer preisgünstigen Bodenbelagslösung mit 0.3mm Nutzschicht. Trotz interessanter Preisgestaltung trägt enia auch mit dieser Duplexkollektion ihren hohen enia Ansprüchen an Qualität, Optik oder Serviceleistung Rechnung.

Fokus auf begehrte natur Eichenoptiken

Die kuratierte Auswahl von Eiche-Naturtönen ist in insgesamt zehn klassischen und rustikalen Optiken erhältlich und entspricht damit der immer noch steigenden Beliebtheit von Eichendekore. Mit den acht in ihrer Farbgebung am echten Holzprodukt nachempfundenen Dekoren wird die gesamte Bandbreite an Massivholz- und Fertigparkettoptiken für jeden Wohn- und Einrichtungsstil abgedeckt. Zusätzlich stellen die zwei Dessins in weiss eine perfekte Abrundung der Kollektion dar. Die äusserst naturgetreuen Dekore kommen auf den über 1.5m langen Dielen perfekt zur Geltung. Vierseitig gefaste Kanten und das etwas grössere Format mit 1525mm x 182mm verstärken den Eindruck der perfekten Naturoptik weiter. Dank ihrer Variantenvielfalt integriert sich TENSA in unterschiedlichste Umgebungen und verleiht den Räumen den jeweils gewünschten individuellen Charakter. Dabei bedient enia mit TENSA die Liebhaber von klassischen, ruhigen Stilen ebenso wie Fans von rustikalen Böden mit lebhafter Optik.

Preisstark und innovativ

TENSA überzeugt mit starkem Preis und attraktiven Optiken und setzt dabei beim Belagsaufbau auf bewährte enia Technik. Auch mit einer 0.3mm starken Nutzschicht bleibt die neue LVT Kollektion sehr strapazierfähig. Sie punktet mit Rutschhemmklasse R10 auch in gewerblich genutzten Immobilien und ist unkompliziert in der Pflege. Jedes der zehn TENSA Dekore ist auf der wasserfesten droplank® Trägerplatte erhältlich, einer exklusiven Eigenentwicklung von enia, und kann entsprechend dem enia Slogan „mit Sicherheit schwimmend verlegt“ werden. Aufgrund des cleveren und innovativen Aufbaus ist TENSA ein echter Multitasking Belag, der gleich mehrere Arbeitsschritte einspart und nicht zuletzt auch eine Verlegung in Rekordzeit ermöglicht. Die direkte Verlegung auf alten, ebenen Untergründen und die im Belag bereits integrierte 1mm starke IXPE Unterlage spart nochmals kostbare Arbeitszeit und bares Geld. Auch als Problemlöser auf schwierigen Untergründen hat sich dieser Belagsaufbau bewährt, denn die Dielen sind stark genug um Risse und Fugen ohne Durchzeichnen von Untergrundstrukturen zu überbrücken. Dazu ermöglicht die bewährte 2G-Clickverbindung ökonomisches Arbeiten.

Zwei Aufbauhöhen zum Kleben und Klicken

Für maximale Flexibilität ist jedes der TENSA Dekore in zwei Belagshöhen zu haben. Bei der vollflächigen Verklebung kommt die design floor Variante mit einer Aufbauhöhe von nur 2.0mm zur Anwendung. Für die schwimmende Verlegung wählt man TENSA 5.0 droplank basic click mit einer Höhe von 5.0mm. Die LVT Kollektion DUPLEX XL TENSA ist somit ideal für den Einsatz im gesamten Wohnbaubereich, egal welche Anforderungen an die Verlegung gestellt werden.

TENSA ist ab Frühling 2022 im Direktvertrieb über enia Schweiz, Deutschland und Österreich erhältlich, in der Schweiz zusätzlich beim Vertriebspartner Holzplatten AG. Geliefert wird in der Schweiz ab enia eigenem Lager und ab Lager Holzplatten innerhalb 24 Stunden sowie ab enia Lager in Deutschland innerhalb 48 Stunden.

Mehr Informationen finden Sie unter www.enia-flooring.swiss

Quelle: ENIA Flooring