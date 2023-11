Das war die Sicam 2023 – Jede Menge Neuheiten. Jede Menge Vielfalt.

Würfelförmige Tische, in denen sich Platten mit unterschiedlichen Oberflächen befanden, luden zum Vergleichen, Anfassen und bei einigen Varianten sogar zum Schnuppern ein.

Möbelkanten mit Wunschdekor und die beeindruckende neue Kantenwand waren nur zwei der zahlreichen Neuheiten, für die sich ein Besuch am Ostermann-Stand auch in diesem Jahr wieder lohnte. Auch für die Präsentation der Oberflächen im Sortiment hatte sich Ostermann in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zudem konnte man die neuen Farben der Fenix-Fronten sehen. Abgerundet wurde die Auswahl am Messestand in diesem Jahr durch Exponate mit Griffen, Möbelrollläden, Profilen und Werkstattbedarf.

Neue Farben: Fenix-Kanten und -Fronten

Die extrem matten Fenix-Oberflächen von Arpa Industriale setzen seit ihrer Einführung Trends im Möbelbau. Zuletzt hatte der Designspezialist die Farbpalette um 6 extrem matte Unis erweitert. Am Ostermann-Stand wurden hierzu sowohl die passenden Kanten als auch einbaufertige Fronten gezeigt. Besonders praktisch: Die Kanten sind bei Ostermann sofort ab Lager verfügbar.

Neuer Glanz: goldene Kanten, Griffe und Griffmulden

Bei den Kanten standen diesmal unter anderem auch ABS-Kanten mit Echtmetallauflage im Fokus. Ein Highlight waren definitiv die goldenen Kanten mit einer spiegelnden Oberfläche. Passend dazu gab es Griffe und Griffmulden in Gold und anderen metallischen Farben.

Besonders groß ist die Ostermann-Auswahl im Bereich der Griffe und Griffmulden

Neuer Service: Kanten mit individuellem Wunschdekor

Seit Kurzem gibt es die Möglichkeit, ABS-Kanten mit einem frei gewählten Wunschdekor zu bestellen. Die ABS-Kanten werden in den Stärken 0,4 mm, 1 mm und 2 mm innerhalb kürzester Zeit und wie gewohnt in kleinen Losgrößen geliefert.

Neue Eindrücke: Oberflächen zum Anfassen

Bei der Vorstellung der Oberflächen durften sich Messebesucher auf eine neue Präsentation der Ostermann-Oberflächenvielfalt freuen. Würfelförmige Tische, in denen sich Platten mit unterschiedlichen Oberflächen befanden, luden zum Vergleichen, Anfassen und bei einigen Varianten sogar zum Schnuppern ein. Mit dabei waren natürlich auch die neuen Linoleumfarben sowie ein echtes Moos.

Neue Stauraumlösungen: Möbelrollläden

Viel Platz und viele Möglichkeiten bieten auch die Möbelrollläden, die man online auf Maß konfektionieren und einbaufertig bestellen kann. Neu war hier die designstarke, einbaufertige Rollladenbox Glass-Line 40. Hinter der transparenten Matte aus 4 mm starken und 40 mm breiten, grauen Floatglaslamellen lassen sich hochwertige Produkte eindrucksvoll präsentieren.

Alles für die Werkstatt

Klebstoffe, Reiniger, Handwerkzeuge für die Kantenbearbeitung … auch das gehört zum Ostermann-Sortiment und wurde auf der Sicam gezeigt. Das Messeteam von Ostermann Italia freute sich auch diese vorzustellen und ist mit dem Ausgang der Messe insgesamt hoch zufrieden.

Quelle: Ostermann