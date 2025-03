Das war die WOHNEN & INTERIEUR 2025

Mit einer Besucherzahl von rund 35.000 setzte die WOHNEN & INTERIEUR 2025 erneut ein starkes Zeichen für die Wohn- und Einrichtungsbranche. Von 12. bis 16. März strömten Interior-Fans und Design-Liebhaber:innen in die Messe Wien, um sich von den Highlights der Branche inspirieren zu lassen. Die Mischung aus etablierten Design-Marken, internationalen Möbelherstellern, handwerklichen Kleinbetrieben und innovativen Start-ups sorgte für eine breite Palette an Wohnideen für jedes Budget und jeden Stil. Man erhielt die besten Expert:innen-Tipps, um die eigenen vier Wände in eine Wohlfühloase zu verwandeln, genaue Anleitung um den geliebten Garten im angesagten Dschungel-Style zu gestalten und so mancher „Bastler-Hit“ wurde in ein kleines Wellness-Schloss modelliert.

Design traf Nachhaltigkeit

Besonderes Interesse weckte die von Architekt und Designer Christian Kröpfl kuratierte Schau „Nachhaltiges Design“. Hier präsentierten sich Designer:innen und Produzent:innen, die nachhaltige Materialien, kurze Transportwege und eine umweltfreundliche Produktion in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Dabei zeigte sich, dass ein bewusster Umgang mit Ressourcen für viele Konsumenten ein entscheidendes Kaufkriterium ist, und Ästhetik und Nachhaltigkeit 2025 stärker denn je Hand in Hand gehen.

Exklusive Design-Erlebnisse & kulinarische Highlights

Neben stilvollen Wohntrends erwartete die Gäste in Halle A ein besonderes Genuss-Erlebnis: Die Cookingstation mit TV-Koch Julian Kutos sorgte mit Live-Kochshows und interaktiven Masterclasses für kulinarische Höhepunkte. Ob Dubai Schokolade oder Butter Chicken – hier standen internationale Trends im Mittelpunkt.

Premiere für den „Perle Pop Up“

Auch die neue Plattform „Perle Pop Up“ feierte eine erfolgreiche Premiere. Der Markt für Design und Kunsthandwerk bot Besucher:innen eine außergewöhnliche Auswahl an handgefertigten Unikaten sowie kreative Workshops, in denen man eigene Wohnaccessoires gestalten konnte. Besonders beliebt waren die DIY-Kurse „Kerzen gießen“ und „Tufting Coaster“.

Bauen, Sanieren und DIY-Trends

Halle B bot eine Fülle an Highlights für alle, die ihre Wohnräume neugestalten oder modernisieren wollten. Besonders gefragt war der Bereich Bauen, Sanieren & Renovieren, wo Expert:innen und Branchenprofis wertvolle Einblicke gaben. Der bekannte Bausachverständige und TV-Star Günther Nussbaum begeisterte mit seinen praxisnahen Vorträgen und hilfreichen Tipps für Bauvorhaben. Parallel dazu präsentierte sich am Wochenende die Wiener Immobilien Messe (WIM) als zentrale Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach Wohnraum waren oder Immobilien gewinnbringend vermarkten wollten.

DIY-Area mit Upcycling-Workshops für Kreative

Ein weiteres Messe-Highlight war die DIY-Area mit Upcycling-Workshops von Selfmaid Ingrid Luttenberger. Ob Vasen aus alten Gartenschläuchen oder Lesetäschchen aus alten Jeans – die kreativen Workshops waren durchgehend gut besucht und zeigten, wie Ressourcen sinnvoll wiederverwendet werden können.

Grüne Oasen, Wasserspiele und Wohnträume

Auch der Outdoor-Bereich ließ keine Wünsche offen. Die neuesten Trends für Gärten, Terrassen und Balkone – von modernen Möbeln über exotische Pflanzen bis hin zu fantasievollen Wasserspielen – zogen zahlreiche Besucher:innen an. Wer sein grünes Paradies gestalten wollte, fand hier eine Fülle an Inspirationen.

Kreative Newcomer auf Erfolgskurs

Sowohl für alt-bekannte Aussteller als auch für aufstrebende Jungunternehmen war die Messe ein voller Erfolg. Besonders erfreut über den Messeauftritt zeigte sich ein innovatives Start-up, das erstmals vertreten war: „Für uns als junges Unternehmen war die WOHNEN & INTERIEUR eine fantastische Gelegenheit, unsere Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren und auf uns aufmerksam zu machen. Ein großer Gewinn war die direkte Interaktion mit interessierten Besucher:innen und die vielen wertvollen Kontakte, die wir hier knüpfen konnten.“ freut sich Irina Ruban, CEO von Startup Conwelt Design Studio. Ebenfalls begeistert zeigte sich Daniel Moser, Geschäftsführer von der Schrankmanufaktur ISI mobili, der seit 2004 auf der Messe mit eigenem Stand vertreten ist: „Wir buchen gleich für 2026. Für uns ist es jedes Jahr ein Highlight dabei zu sein!“ WATERWAVE SPAS Geschäftsführer, Markus Moshammer, betont: „Die Messe und die Möglichkeit sich hier zu präsentieren, das passt alles super zu unserem Konzept. Wir sind sehr zufrieden mit dem Output.“ Erich Ritt, Prokurist und Verkaufsleiter von ANREI lobte die hervorragende Qualität der Messe: „Die WOHNEN & INTERIEUR ist für uns immer ein absolutes Highlight. Die perfekte Mischung aus Innovation, hochwertigem Design und direktem Austausch mit den Besucher:innen macht diese Messe einzigartig. Wir schätzen diese Plattform für „echtes Marketing am Kunden“, da wir potenzieller Kundschaft in Echt begegnen und unsere einzigartigen Stücke vor Ort präsentieren können. Wir freuen uns über die großartige Resonanz, die inspirierenden Gespräche und die daraus entstandenen Aufträge samt Bestellungen.“

Positive Bilanz trotz wirtschaftlicher Herausforderungen

Die WOHNEN & INTERIEUR 2025 ging nach fünf Messetagen mit einer soliden Bilanz zu Ende. Auch wenn die herausfordernde Wirtschaftslage den Markt beeinflusst hat, zog Österreichs größtes Event für Wohntrends, Möbel, Garten und Design zahlreiche Besucher:innen an und bleibt somit das Must-Event für alle Wohn- und Designfans. „Natürlich spüren auch wir die wirtschaftliche Situation, dennoch freuen wir uns über eine konstante Besucherfrequenz und das große Interesse an hochwertigen Einrichtungslösungen. Unser Anspruch war es – trotz schwieriger Rahmenbedingungen, dafür mit einem höchstmotivierten Team – allen eine coole Plattform zu bieten. Ziel war, ist und bleibt: „für und mit der Branche“ die Zukunft zu kreieren. Wir haben nun ein Jahr Zeit, gemeinsam mit den Ausstellern, die Messe weiterzuentwickeln. Und darauf freuen wir uns, denn die nächste WOHNEN & INTERIEUR 2026 ist bereits in Planung!“ betont Clara Wiltschke, Geschäftsführerin des Messeveranstalters AEE. Mag. Christine Kosar, Messeleiterin der WOHNEN & INTERIEUR, ergänzt: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich als verlässlicher Partner für die Branche zu positionieren, neue Bereiche zu integrieren, Synergien zu nutzen und eine neue Zielgruppe anzusprechen. Zukünftig werden wir verstärkt den Bereich „Bauen und Sanieren“ angehen, da sowohl von Aussteller- als auch von Besucherseite das Thema sehr gut angenommen wurde. Die starke Nachfrage und der Zuspruch zeigen uns, wir befinden uns auf dem richtigen Weg.“

Clara Wiltschke und Christine Kosar

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: ©AEE