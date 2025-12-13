Daten Competence Center verabschiedet langjährigen Pressesprecher Dr. Frank Müller

Dr. Frank Müller (links) wurde von Dr. Olaf Plümer im Rahmen der DCC-Mitgliederversammlung feierlich verabschiedet

Dr. Müller war seit 2010 für die Pressearbeit des DCC verantwortlich und hat die Sichtbarkeit sowie öffentliche Wahrnehmung des Verbands nachhaltig nach vorn gebracht. Zuvor betreute Frank Müller bis vor einem Jahr auch die Pressearbeit der Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen, wo er ebenfalls über viele Jahre die Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich mitgestaltete.

Mit seiner hervorragenden Vernetzung, seinem Gespür für medienrelevante Themen und einer Vielzahl an präzise formulierten Pressemitteilungen hat Dr. Müller wesentlich dazu beigetragen, das Thema Datenkompetenz besonders in der Fachpresse zu positionieren. Mit seinem charakteristischen Humor zwischen den Zeilen und seinem großen sprachlichen Ausdrucksvermögen verlieh er der Kommunikation des DCC eine unverkennbare Handschrift. „Frank ist es über all die Jahre gelungen, das vermeintlich trockene Thema Datenkompetenz so zu vermitteln, dass es für ein breites Publikum verständlich, relevant und oft sogar unterhaltsam wurde“, so DCC-Geschäftsführer Dr. Olaf Plümer.

Anlässlich seiner Verabschiedung hielt Dr. Müller beim gemeinsamen Abendessen eine Dinner-Speech, in der er pointiert und kurzweilig über die Herausforderungen moderner Kommunikation sprach.

Weitere Informationen unter www.dcc-moebel.org

Quelle: Daten Competence Center e. V.