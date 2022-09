Den Wasserplatz ganzheitlich denken: Produkt- und Serviceoffensive rund um die BLANCO UNIT

Der Pionier für den Wasserplatz in der Küche setzt für das kommende Jahr gestalterische Akzente mit neuen Farben, stellt mit dem BLANCO Multi Frame eine innovative Installationslösung für den Unterschrank vor und unterstützt BLANCO UNIT-Partner mit umfassenden POS-Konzepten und Medienkampagnen.



„Mit unserem Auftritt auf Gut Böckel zeigen wir, dass wir den Wasserplatz in der Küche ganzheitlich denken: Premium-Design trifft Premium-Funktionalität, Systemlösungen für Konsumentinnen und Konsumenten treffen neuartige Installations- und Montagelösungen für den Fachhandel. Und das alles eingebunden in ein wirksames Komplettpaket für POS und Endkundenansprache“, erläutert BLANCO CEO Frank Gfrörer die Perspektive für das kommende Jahr.

Neue Farbkonzepte für hochwertige Küchengestaltung

Die BLANCO UNITs leben von ihrer hochwertigen Designsprache in Formgebung und Materialauswahl als auch in der Farbgestaltung. Mit den neuen Tönen softweiß und vulkangrau präsentiert das Unternehmen nun ein Portfolio an Spülen und Becken aus Silgranit® und Armaturen im Silgranit®-Look, die sich nicht nur funktional, sondern auch gestalterisch ergänzen. BLANCO hat ebenfalls die Farbpalette der hochwertigen BLANCO drink.systems erweitert. Neben den aktuellen Tönen PVD steel und schwarz matt ist das Trinksystem nun auch in der Farbe satin gold erhältlich und erlaubt damit zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten für Küchendesigner und Küchenplaner.

Innovation am Wasserplatz: BLANCO Multi Frame optimiert Platzausnutzung und vereinfacht Installation

Mit dem BLANCO Multi Frame stellt der Spezialist für den Wasserplatz in der Küche eine neuartige Lösung für den Unterschrank vor. Thorsten Jehle, Managing Director / Head of Global Products bei BLANCO, zu den Hintergründen des innovativen Systems: „Unsere Designer wollten eine Lösung entwickeln, die endlich Ordnung in den Unterschrank bringt, die Multifunktionalität von Trinkwassersystem, Abfalltrennsystem Ordnungssystem sicherstellt und darüber hinaus noch die Montage erleichtert. Der BLANCO Multi Frame kann alles: den Komfort für Nutzerinnen und Nutzer spürbar erhöhen und das gesamte Handling von der Lieferung bis zur Montage für unsere Partner vereinfachen.“



BLANCO auf der Küchenmeile 2022: Auf Gut Böckel stellt der Pionier für den Wasserplatz neue Premium BLANCO UNITs sowie innovative Installations- und Montagelösungen vor. Thorsten Neelen, Managing Director für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz, an der neuen BLANCO UNIT mit integriertem Multi Frame.

Der Trick: Einzelne Komponenten der BLANCO UNIT, wie etwa ein Trink- oder Abfallsystem, werden in einem pulverbeschichteten Stahlrahmen vorinstalliert geliefert und vor Ort einfach in den Unterschrank eingesetzt. Das sorgt einerseits für eine flexible und optimale Platzausnutzung und andererseits für eine deutliche Vereinfachung bei Planung und Montage. Hinzu kommt eine weitere Erleichterung für den Handel: Der BLANCO Multi Frame inklusive der Komponenten kann über eine Artikelnummer bestellt werden und wird als Komplettsystem ausgeliefert.

Premiumanspruch auch in der Vermarktung: Neue POS-Konzepte und Kampagnen unterstützen Durchverkauf

Ergänzend zu produktseitigen Weiterentwicklungen und Innovationen setzt BLANCO auch in der Vermarktung auf Premium. Mit fünf Partnerpaketen unterstützt das Unternehmen seine BLANCO UNIT-Partner beim Durchverkauf an Endkundinnen und -kunden. Dabei reichen die Maßnahmen von der POS-Unterstützung mit hochwertigen Display-Alternativen und Materialmustern über Trainings- und Schulungsmodule bis hin zu effektiven Werbe- und Marketingmaßnahmen für die Konsumentenansprache.

Für Thorsten Neelen, Managing Director für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz, steht die Positionierung der BLANCO UNIT als Premiumlösung immer im Vordergrund: „Wir vermarkten ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit entsprechenden Potenzialen für unsere Partner. Deshalb muss unsere Zusammenarbeit ebenfalls einem Premiumanspruch genügen. Mit dem aktuellen BLANCO UNIT-Partner Paket haben wir einen großen Schritt in diese Richtung gemacht.“

Quelle: BLANCO