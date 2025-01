Denken Sie Hospitality ganzheitlich?

In diesem Rahmen präsentieren Aussteller bei Dining, Living und Working ihre Produkte und Lösungen: ob für die Ausstattung von Hotels, Restaurants und Catering-Unternehmen oder die Einrichtung von Kreuzfahrtschiffen und Lounges. Die Produktpalette reicht von Geschirr, Glaswaren und Küchenbedarf über Wohnkonzepte bis hin zu Möbeln und Office Design. Für Ihren gewerblichen Einkauf entdecken Sie hier ein globales, zielgerichtetes Spektrum.

Das Team der Ambiente freut sich darauf, Sie vom 7. bis 11.2.2025 mit einer Fülle an Möglichkeiten und Anregungen zu unterstützen.

Hospitality Guide: Wegweiser zum Mitnehmen.

Der Hospitality/Contract Business Guide liegt auf dem Messegelände aus und bringt Sie direkt zu den spezialisierten Ausstellern wie zum Beispiel: Abert, Amefa, Bielefelder Werkstätten, Déglon, Dibbern, Hey-Sign, Jab Anstoetz, Evelyn Kahle und Noritake. Zudem finden Sie die entsprechenden Anbieter auch über den Special Interest Filter in der Online-Ausstellersuche – und über die Kennzeichnung an den Ständen vor Ort.

Hospitality Academy: Treffpunkt für Profis.

Entwicklungen und Trends der Branche, Best Practices und Tipps: Darüber informiert die Hospitality Academy vom 8. bis 10.2.2025. Zum Beispiel am Sonntag, 9.2.2025, beim Vortrag des Fachjournalisten Jan-Peter Wulf über die neue Opulenz in der Gastronomie oder bei Jahanzeeb Ahmed, Chief Commercial Officer bei BeCause, der Lösungen für eine nachhaltige Hospitality Revolution vorstellt. Am Montag,10.2.2025, wird der Tag des Hoteliers ausgerufen – mit Vorträgen renommierter Expert*innen und spannenden Talk & Tours. Dabei sein lohnt sich!

Contract Business: Synergien und Partnerschaften



Interior Design, Future of Work, Hospitality – Contract Business bildet viele Schnittmengen. Auf der Ambiente treffen Sie Anbieter für die Ausstattung und Einrichtung von Büros, Co-Working-Spaces, Banken oder Behörden. Informieren Sie sich u. a. bei Christine Kröncke, Lambert oder Scholtissek zu Customising, individualisierten Serienprodukten, Qualität bei großen Ordermengen und mehr. Lernen Sie internationale Geschäftspartner*innen für Projekte jeder Größenordnung kennen.

