Der Design Guide ist da! Jetzt holen und Wien neu erleben.

Überall dort, wo Wiener Schaufenster in markantem Geld erstrahlen, wartet der druckfrische Design Guide darauf, abgeholt zu werden und Sie auf eine Reise durch Wien als Designstadt zu begleiten. Ausgestattet mit praktischer Pocket Map, Porträts aller Aussteller und Kulinarikpartner sowie spannenden Entdeckungstouren durch die Stadt wird er zum Begleiter aller Designbegeisterten.

HIER DEN GUIDE HOLEN

KUNST IM VORBEIGEHEN: UNSERE MINI-MUSEEN

Der Design District versteht die Stadt als Bühne. In den drei Wiener U-Bahnstationen Volkstheater, Schottentor und Karlsplatz sind künstlerische Installationen zu sehen: Gemeinsam mit den Kunstschaffenden Harald, Geba, Oliver Feistmantl, und Amaury Wenger wird gezeigt, wie Kunst und Design im öffentlichen Raum neue Maßstäbe setzen. Ihre Arbeiten verwandeln Plätze und Durchgänge in Erlebnisräume, die weit über reine Funktion hinausgehen.

DAS ERWARTET SIE!- DIESE STORES & AUSSTELLER SIND DABEI

DS AUTOMOBILES: THE FRENCH ART OF TRAVEL

DS Automobiles wurde 2015 in Paris als Premiummarke gegründet und greift das Erbe der legendären DS von 1955 auf. Inspiriert vom Pariser Savoir-Faire verbindet die Marke raffinierte Handwerkskunst mit modernster Technologie. Charakteristisch sind edle Materialien, präzise Verarbeitung und die Liebe zum Detail, die jedem Modell eine unverwechselbare Note verleihen. Sämtliche Fahrzeuge sind elektrifiziert erhältlich. Mit dem neuen, vollelektrischen DS 8 setzt die Marke ein klares Statement: bis zu 749 Kilometer Reichweite, elegantes Design und zukunftsweisende Innovation, die französische Luxusautomobile neu definiert.

Wo: Triester Straße 50A, 1100 Wien

FAULMANN & FAULMANN: KÜCHEN OHNE KOMPROMISSE

Faulmann & Faulmann Küchen steht für maßgeschneiderte Lebensräume, in denen Design und Funktion eine harmonische Einheit bilden. Der Showroom in Wien präsentiert ein Sortiment, das die Vielfalt zeitgemäßer Küchenwelten zeigt und Genusskultur mit ästhetischem Anspruch verbindet. Jede Planung wird mit Präzision und Leidenschaft umgesetzt, wobei hochwertige Materialien und ein kompromissloser Qualitätsstandard im Mittelpunkt stehen. So entstehen Räume, die nicht nur kulinarische Kreativität fördern, sondern auch als Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensstil verstanden werden. Küchen, die bleibende Eindrücke hinterlassen.

Wo: Muthgasse 64, 1190 Wien

DER WIENER RING: DESIGN MIT SYMBOLKRAFT

Die Wiener Ringstraße als tragbares Schmuckstück: Designer Siegfried Baumgartner entwickelte gemeinsam mit Stefan Nikl ein Ring-Design, das den Verlauf der berühmtesten Prachtstraße Wiens nachzeichnet. Gefertigt wird der „Wiener Ring“ in der Goldschmiede Nikl in verschiedenen Legierungen aus Fairmined ECO Gold. Charakteristisch ist die geöffnete Schiene, die den realen Straßenverlauf widerspiegelt, da die Ringstraße kein geschlossenes Ensemble bildet. In mehreren Varianten erhältlich, verbindet das Schmuckstück zeitloses Design mit lokaler Symbolik – ein exklusives Accessoire, das Wiener Geschichte und Handwerkskunst stilvoll in Szene setzt.

Wo: Taborstraße 79, 1020 Wien

BIELEFELDER WERKSTÄTTEN: ZEITLOSES DESIGN, HANDGEFERTIGT

Seit 1956 stehen die BW Bielefelder Werkstätten für Polstermöbel im Premiumsegment. Als Teil der JAB Anstoetz-Gruppe verbinden sie Designkompetenz mit handwerklicher Perfektion und einer klaren Positionierung im hochwertigen Einrichtungshandel. Unter der Dachmarke vereinen sich die Linien BW – Handmade with Passion, ipdesign sowie JAB Anstoetz Furniture und Contract. Gefertigt wird am Standort Deutschland, wo Tradition und Innovation ineinandergreifen. Zeitlos moderne Entwürfe, entwickelt mit renommierten Designern, prägen das Portfolio. Neben Polstermöbeln umfasst es Teppiche, Tische, Leuchten, Wohnaccessoires und Betten – abgestimmt zu ganzheitlichen Wohnwelten.

PORCELANOSA GRUPO: 50 JAHRE DESIGNTRADITION

Porcelanosa hat sich in dem halben Jahrhundert ihres Bestehens als internationale Referenz für hochwertiges Design etabliert. Die spanische Gruppe vereint sieben Unternehmen und ein weltweites Netzwerk von über 1.000 Verkaufsstellen in 137 Ländern. Das Portfolio reicht von Keramik und Küchen- bis zu Badlösungen und architektonischen Fassadensystemen – stets geprägt von ästhetischer Klarheit, Materialinnovation und handwerklicher Präzision. Gleichzeitig treibt Porcelanosa den ökologischen Wandel voran: nachhaltige Produktion, erneuerbare Energien und modernste Technologien sichern Designqualität, die Verantwortung übernimmt und weltweit Maßstäbe setzt.

ALLE TEILNEHMER

NACH DER ENTDECKUNGSTOUR – FEHLT NUR NOCH DIE PERFEKTE UNTERKUNFT

BOUTIQUEHOTEL ZUR WIENER STAATSOPER: DESIGN-REFUGIUM IM HERZEN VON WIEN

Neobarocke Fassade, handverlesenes Interieur und ein Hauch Wiener Seele: Das Boutiquehotel Zur Wiener Staatsoper zählt zu den charmantesten Geheimnissen der Stadt. Designerin Nina Campbell kombiniert klassischen Charme mit moderner Klarheit, ergänzt durch Details Wiener Manufakturen. Zwölf individuell gestaltete Zimmer und ein Penthouse mit Blick auf den Stephansdom machen das Haus zu einem besonderen Rückzugsort.

MEHR ERFAHREN

GEWINNSPIEL: 20 x 2 TICKETS FÜR DIE HOFBURG VIENNA

Von 3. bis 5. Oktober verwandelt sich die Hofburg in eine Erlebniswelt für Designliebhaber – und Sie können mit dabei sein. Gewinnen Sie für sich und eine Begleitung Tagestickets zur Messe. Senden Sie einfach eine Mail an: kommunikation@designatelier.at

JETZT MITMACHEN

Weitere Informatoinen finden Sie unter www.design-district.at

Quelle: Design Atelier