Der deutsche Korkverband trauert um Rüdiger Bleckmann

In den vierzig Jahren seit Bestehen des Verbands, wirkte Rüdiger Bleckmann über dreißig Jahre lang aktiv mit, nachdem sein Vater Günther Bleckmann als Gründungsmitglied die Verbandstätigkeit 1991 an seinen Sohn übergeben hatte. Allein zwanzig Jahre lang bekleidete er seitdem unterschiedliche Positionen im Vorstand des Deutschen Kork-Verbands.

Ein Impulsgeber und leidenschaftlicher Botschafter

„Rüdiger Bleckmann war ein Impulsgeber, ein kluger Vermittler und ein leidenschaftlicher Repräsentant unseres Verbands – über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Er vereinte in sich auf beeindruckende Weise höfliche Zurückhaltung mit zielstrebiger Klarheit. Als Gentleman mit Seltenheitswert war er freundlich, direkt, kompromissbereit – und stets bestrebt, Spannungen mit Augenmaß und Diplomatie zu entschärfen. Er verstand es, Verständigung zu ermöglichen und Räume für ein konstruktives Miteinander zu öffnen. Dass er eine nicht zu schließende Lücke hinterlässt, steht außer Frage. Doch es wäre ganz in seinem Sinne, dass wir die Interessen des Deutschen Kork-Verbands weiterhin mit voller Kraft vertreten – mit Haltung, Respekt und Mut zur Zukunft. Das sind wir ihm schuldig“, sagt Edgar Huber, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Firma Zipse und Vorstandssprecher des Deutschen Kork-Verbands über den Verlust.

Familiengeschichte mit starken Wurzeln

Rüdiger Bleckmanns Wurzeln liegen in Beckum in Westfalen. Sein Urgroßvater Arnold war Steinbrucharbeiter, bevor er das Zementwerk Bomke und Bleckmann mitbegründete. Dieses wurde zunächst von Großvater Ernst und später von seinem Vater Günther bis 1966 geleitet. 1969 wechselte Günther Bleckmann die Branche, indem er die Firma Heinrich Gültig Korkwarenfabrikation GmbH in Heilbronn nach dem Tod des Firmengründers übernahm. 1991 übergab er die alleinige Geschäftsführung an Rüdiger Bleckmann, der das Unternehmen 34 Jahre lang erfolgreich und mit strategischem Weitblick weiterentwickelte – zunächst durch Qualitätssteigerungen im Naturkorken-Segment, später – in den späten 2000er Jahren – durch eine Diversifizierung des Produktportfolios.

Ein weltoffener Netzwerker mit Sinn für Nachhaltigkeit

Rüdiger Bleckmann zeichnete sich durch Zuverlässigkeit, Geradlinigkeit und Höflichkeit aus. Kunden, Mitarbeitende sowie Kolleginnen und Kollegen im Verband schätzten seine angenehme, ausgleichende und humorvolle Art. Auch sein ausgeprägter Ordnungssinn war weithin bekannt. Es war immer ein Gewinn, sich mit ihm zu unterhalten und auszutauschen – und das in mehreren Sprachen. Sein internationales Netzwerk umspannte viele Länder. Noch Ende letzten Jahres war er beruflich in Kanada und den USA unterwegs. Immer aber blieben Portugal und die Korkproduktion ein Fixpunkt für ihn.

Engagement für die nächsten Generationen

So war er ein begeisterter Kulturbotschafter für Kork. Niemals wurde er müde, Vorträge und Seminare über den Kork-Kosmos zu halten und insbesondere junge Menschen für das Wundermaterial zu begeistern – etwa im Rahmen der Ausbildung an der Deutschen Wein- & Sommelierschule in Koblenz. Nachhaltigkeit lag ihm am Herzen, sodass er das gesamte Unternehmen mit immer mehr Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität bewegte – eine Leitlinie, die nun in der dritten Generation von seinem Sohn Konstantin Bleckmann weitergeführt wird.

„Wir sind Rüdiger Bleckmann dankbar für alles, was er für den Verband, die Branche und für sehr viele Menschen bewirkt hat. Sein Einsatz wird uns Vorbild bleiben“, erklärt Sascha Tapken, Geschäftsführer des Deutschen Kork-Verbands.

