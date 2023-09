Der Elektrofachhandel: Bindeglied zwischen Konsumenten und der Industrie

Mobilität, Haushaltsgeräte oder Gebäudetechnik: Der effiziente Einsatz von sauberer Energie entscheidet in vielen Bereichen über die Zukunft. „Auch in der Gebäudedigitalisierung- und Automation liegt ein enormes Potenzial zur CO 2 -Einsparung“, sagt KommR. Robert Pfarrwaller, Obmann des Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels der Wirtschaftskammer Österreichs. „Das beweisen auch unsere Studien (AIT und IWI), die wir gemeinsam mit dem FEEI, der Bundesinnung und dem OVE in Auftrag gegebenen haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, dieses Potenzial auszuschöpfen und gemeinsam die Klimawende zu gestalten. Der Fachhandel hat hier eine wichtige Rolle“, so Pfarrwaller weiter.

Auch im Bereich der Photovoltaikanlagen herrscht von Seiten der Konsumenten derzeit große Nachfrage. Um dem Elektrofachhandel hier neue Geschäftsfelder zu eröffnen, wird auch Suntastic.Solar vor Ort sein, um alle Fragen zu dem Thema zu beantworten. „Nur mit einem geschulten und zertifizierten Partner kann garantiert werden, dass bei der Errichtung einer PV-Anlage nicht buchstäblich Feuer am Dach ist“, erklärt Geschäftsführer Markus König, der auch persönlich vor Ort sein wird.

E-Mobilität vom Scooter bis zur Limousine

Beim Thema Mobilität kommt man inzwischen an elektrischen Lösungen nicht vorbei – und all diese werden ebenfalls auf den Elektrofachhandelstagen präsentiert. Schuss Home Electronic baut einen E-Mobility Funpark auf, bei dem vom Hoverboard über Scooter bis zum E-Bike alles getestet werden kann. Am Freitag, den 22. September 2023 von 14 bis 16 Uhr wird auch Profi-Mountainbiker Lukas Kaufmann vor Ort sein und Expertentipps für die sichere Fahrt mit dem E-Bike geben.

Hersteller von elektrisch betriebenen PKW werden sich ebenfalls im Design Center Linz präsentieren. So sind die Marken Tesla und BYD mit einem Ausstellungsstand vor Ort und die Firma Polestar bietet sogar Probefahrten an. „Die Elektrofachhandelstage zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie Innovationen unser Leben effizienter, einfacher und vor allem auch klimafreundlicher machen“, sagt Thomas Hörmann von Polestar. „Als schwedischer Elektroautohersteller haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Wandel zu nachhaltiger Mobilität voranzutreiben. Wir freuen uns, Besucherinnen und Besuchern dieses Bestreben sowie unseren vollelektrischen Polestar 2 vorstellen zu dürfen.“ Wer den Polestar 2 vor Ort probefahren möchte, kann sich hier anmelden: https://www.polestar.com/at/test-drive/booking/ps2/

Der persönliche Kontakt zum Elektrofachhändler steht im Vordergrund

Selbstverständlich dürfen auch die klassischen Elektrohaushaltsgeräte nicht fehlen: Ob energieeffiziente Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Mikrowelle oder die neuesten Kaffeemaschinen – in Linz findet der Fachhandel alles für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

„Die Elektrofachhandelstage sind ein Fixpunkt in meinem Kalender“, sagt Andreas Hechenblaikner von Jura Österreich.„ Hier können wir jedes Jahr innovative Neuentwicklungen vorstellen und vor allem den Kontakt zu unseren wichtigsten Partnerinnen und Partnern pflegen: den Elektrofachhändlern. Denn sie sind für uns das Bindeglied zwischen dem perfekten Kaffeegenuss und den Konsumentinnen und Konsumenten. Bei all unseren Aktivitäten steht der Fachhandel im Fokus. Wir präsentieren in Linz nicht nur technische Innovationen, sondern suchen den persönlichen Kontakt. Nur durch unsere Fachhandelspartner am POS kann die Marke JURA an allen Kontaktpunkten erlebbar gemacht werden. Um den Kunden zu ihnen ins Geschäft zu bringen unterstützen wir sie mit Präsentationsmöbeln für den POS, Ready-to-go-Kampagnen für alle digitale Kanäle und umfangreichen Schulungen. Die Elektrofachhandelstage sind der ideale Rahmen für eine erfolgreiche Vertriebspartnerschaft.“

Neue Geschäftsfelder für den Fachhandel

Bei den Elektrofachhandelstagen steht der persönliche Austausch zwischen dem Fachhandel und der Industrie im Vordergrund. „Wir möchten dem Fachhandel neue Möglichkeiten zur Erweiterung ihrer Geschäftsfelder vorstellen“, sagt Messeleiterin Barbara Riedl, „und wir freuen uns darauf, nicht nur unsere langjährigen Aussteller, sondern auch neue Unternehmen mit innovativen Produkten bei uns begrüßen zu dürfen!“

Manfred Müllner vom FEEI, Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, bringt es auf den Punkt: „Die Stimmung ist gut, die Location ist top – die Branche ist startklar. Wir sehen uns in Linz!“

Öffnungszeiten:

Freitag, 22. September 2023: 09:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 23. September 2023: 09:00 – 18:00 Uhr

Design Center Linz

Europaplatz 1, 4020 Linz

Der Eintritt ist frei, es ist lediglich eine Besucherregistrierung nötig: https://www.elektrofachhandelstage.at/de/ticket.html

Alle Informationen sowie das Programm finden Sie unter: www.elektrofachhandelstage.at

Quelle: © RX Austria & Germany/Christopher Blank/WKO