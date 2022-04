DER KREIS Junioren-Treffen

Im letzten Jahr gab es Corona-bedingt nur ein virtuelles Online-Dinner – dieses Jahr konnten sich 19 junge DER KREIS Junioren aus Deutschland und Österreich wieder persönlich vom 16. bis 19. Februar beim Wintertreffen 2022 austauschen und miteinander Spaß haben – eingeladen hatte DER KREIS die Jungen Wilden, „Dijuwis“ genannt, nach Ellmau in Tirol.

Nach der Begrüßung durch die DER KREIS Geschäftsführer Ulf Triebener (zum ersten Mal in Präsenz dabei) und Martin Oberwallner gab Andreas Fröbel, Siemens Key Account Manager Küchen-/Möbelhandel, den Teilnehmern einen kurzen Einblick in das Unternehmen der BSH: Den jungen Nachwuchskräften gegenüber stellte er insbesondere Produktneuheiten im Geschirrspüler-Bereich, etwa Geräte mit „intelligentProgramm“ für individuelle Anpassung des Spülvorganges, die CO2-neutrale Produktion sowie die erfolgreich gestartete „Made in Germany“-Kampagne anschaulich dar. Natürlich gab es am ersten Abend zudem noch genügend Zeit zu Spaß und Austausch.

Am folgenden Donnerstag, 17. Februar war die Gruppe rund um Regionalleiter Robert Kainz, olina-Geschäftsführer Martin Laireiter, Martin Oberwallner und Ulf Triebener auf der Piste unterwegs.

Dass die DER KREIS-Junioren nicht so leicht ins Schleudern geraten, konnten die Teilnehmer schließlich am Folgetag im ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum Saalfelden beim Fahrsicherheitstraining „Snow & Fun“ beweisen.

Unterwiesen wurden die DER KREIS-Nachwuchskräfte etwa über richtiges Über- und Untersteuern, Bremsen und Ausweichen vor Hindernissen, gebremstes und

ungebremstes Spurwechseln auf Schnee und Eis und richtiges Anfahren auf rutschigen Untergründen – allesamt Fertigkeiten, die auch im Alltag nützlich sein können.

Alle Junioren waren demgemäß sehr zufrieden und fanden diesen Wintertreffen spitze! Dazu beigetragen hat auch der traditionelle „Dijuwi-Cup“, welcher in diesem Jahr folgende Sieger hervorgebracht hat: 1. Platz: Maximilian Portius (Küchenstudio der besonderen Art GmbH/ Leipzig) 2. Platz: Maikel Duijn (Ant. Duijn Keukens B.V/Niederlande) Gleichstand 3. Platz: Aileen Reuss (Reuss Einrichtungen GmbH, Dunningen) und Sofie Pfleiderer (Pfleiderer Küchenhaus und Schreinerei GmbH + Co. KG/ Winnenden-Hertmannsweiler).

Die Teilnehmer freuen sich bereits auf das Herbsttreffen, das vom 07. bis 09. November in Köln bei der Firma Liebherr stattfinden wird.

Gute Laune beim Juniorentreffen von DER KREIS

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at

Quelle: DER KREIS