DER KREIS Kongress in Salzburg

Martin Oberwallner, GF DER KREIS Österreich

‚Die Synergie der beiden Veranstaltungen hat sich über die Jahre bestens bewährt.‘, so Martin Oberwallner, Geschäftsführer von DER KREIS Österreich. ‚Spannende und informative Tagungsthemen, gesellige Rahmenveranstaltungen, die hochkarätige Leistungsschau der Küchen- und Möbelbranche sind Programm und bieten geballte Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.‘

Eines der Highlights am Kongress war die neue Betriebsorganisationssoftware KüchenDesk, die Uwe Stockinger, E-Business Manager bei DER KREIS, vorstellte. Diese bislang in der Branche nie dagewesene, allumfassende, cloudbasierte Software wurde von Küchenspezialisten für Küchenspezialisten entwickelt und managed den kompletten Ablauf in einem Küchenstudio. Sie deckt vom Angebot über die Montage bis hin zur Reklamationsabwicklung alle Bereiche ab und inkludiert Schnittstellen zu allen gängigen Planungssoftware-Programmen. Zur Verfügung stehen wird KüchenDesk künftig für die ganze Branche.

Antonia Linner-Gabriel und Josef Rehrl, WKS

Ausbildung zum MöbelmonteurIn

Dem Zukunftsthema Ausbildung war ein weiterer Programmpunkt gewidmet. Um dem omnipräsenten Fachkräftemangel in der Möbelbranche entgegenzutreten hat die Salzburger Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem WIFI Salzburg den Kurs Ausbildung zur Fachkraft Möbelmonteur:in entwickelt, den Gremialobmann Josef Rehrl zusammen mit der Gremialgeschäftsführerin der Sparte Handel, Antonia Linner-Gabriel im Rahmen der Tagung vorstellte. In nur vier Monaten sollen dabei neue Mitarbeiter und Quereinsteiger berufsbegleitend die erforderlichen Fähigkeiten für die Möbelmontage erlernen.

In seinem Impulsvortrag Weniger ist mehr. betonte Moderator und Sozialpädagoge Rafael Treite, wie wichtig es für den Umgang mit den Ressourcen ist, sich bei all den Herausforderungen des täglichen Geschäfts, immer wieder auf das Wesentliche zu besinnen.

Zum krönenden Abschluss des Tagungsprogramms betrat Verkaufsprofi und Trainer Andreas Höld mit seinem Impulsvortrag Potenzial neu gedacht! die Bühne. Er beleuchtete auf eindrückliche Art und Weise und gespickt mit vielen amüsanten Praxisbeispielen die allgegenwärtige Frage nach dem aktuell möglichen Potenzial und was getan werden kann, um den Veränderungen am Markt erfolgreich zu begegnen.

Andreas Höld

Überdies wurde die kleine, feine Ausstellung der Industriepartner ADA, Axora, DeLonghi, Novy, Schwöller und Topstar von den Gästen bestens angenommen und diente in den Pausen als zusätzliche Kommunikationsplattform im Tagungsfoyer.

Ehrungen der Mitglieder

Beim Gala-Abend im Kavalierhaus Klessheim wurden im wunderbaren Ambiente des Marmorsaals zahlreiche Urkunden für langjährige Mitgliedschaften überreicht:

10 Jahre

– Christoph und Martin Hofer, Christoph Hofer Tischlerei & Küchenstudio, 10 Jahre

– Josef Gfrerer sen., Gfrerer Küchen GmbH/Goldegg, 10 Jahre

– Tamara und Michael Mosbacher, Mosbacher Interieur & Wohndesign/Poysdorf, 10 Jahre

– Johann, Thomas und Theresia Edtmayer, Tischlerei Edtmayer/Oberwang, 10 Jahre

– Klaudia und Peter Rath, Wohnen mit Stil/Eugendorf, 10 Jahre

25 Jahre

– Ing. Georg Uher, Wohnen Erleben/Wien, 25 Jahre

Christoph und Martin Hofer, 10 Jahre Mitgliedschaft bei DER KREIS

Das DER KREIS-Team freut sich schon jetzt auf das kommende Jahr, wenn – aller Voraussicht nach Anfang Oktober – das 40jährige Jubiläum von DER KREIS Österreich gefeiert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at

Quelle: DER KREIS Österreich