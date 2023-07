DER KREIS: Verwaltungsrat tagte in der neuen Zentrale in den Niederlanden

Blick auf die neue Zentrale von DER KREIS Niederlande

Der Verwaltungsrat besichtigte und tagte jetzt in dem fortschrittlichen Gebäude, das nach neuesten Erkenntnissen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Sparsamkeit und Funktionalität errichtet wurde. Das Besondere: Neben den modernen, aber gleichzeitig auch behaglichen Büros für die Mitarbeiter wurde auf 500 m² Fläche ein attraktiver Ausstellungsbereich für Dienstleister und Industriepartner realisiert. Über 20 dekorierte Küchen- und Badkojen sowie Outdoorküchen werden hier von den rund 60 Lieferanten präsentiert. Als Novum werden in einem Workshop-Bereich sämtliche

Fronten aller gelisteten Küchenhersteller ausgestellt. Der großzügige Präsentationsbereich dient zudem als Showroom für die Mitglieder als Anregung für ihren eigenen Auftritt. So verbindet DER KREIS Niederlande in anschaulicher Weise seine Lieferanten mit den Keukenspecialisten und den Mitgliedern von Mijn Bad. Der DER KREIS Verwaltungsrat, die meisten davon auch Küchenspezialisten, waren von diesem neuen Konzept und der kreativen Darbietung begeistert.

Diskutiert wurde an dem Wochenende vom DER KREIS Verwaltungsrat die aktuelle Geschäftslage und Branchensituation in Bezug auf die Folgen der lähmenden Bauwirtschaft. Zukünftig sollte zusätzlich zum Neuküchengeschäft auch wieder ein größeres Augenmerk auf Umbaumaßnahmen, Lifting und Küchenrenovierungen gerichtet werden, war sich der Verwaltungsrat einig. Erörtert wurden auch erste Ergebnisse im Hinblick auf die neue Betriebsorganisations-Software KüchenDesk. Die Zusammenarbeit mit Exklusivdienstleister Meisterdesk beginnt Früchte zu tragen.

„Das wundert mich nicht, da KüchenDesk die Prozesse bei uns in den Küchenstudios erheblich erleichtert, transparenter und effizienter macht, so Erich Pfleiderer, DER KREIS Verwaltungsratsvorsitzender und einer der beiden Geschäftsführer von Küchenhaus Pfleiderer in Winnenden. Ein symbolischer Akt beim Besuch des Verwaltungsrats war abschließend das gemeinsame Pflanzen einer deutschen Eiche im Eingangsbereich der neuen Zentrale – „stark und voller Kraft so wie unsere Gemeinschaft der Küchen- und Badspezialisten“, strahlten Ernst-Martin Schaible, Nathalie Kleinherenbrink und Bart Opentij, die sehr zuversichtlich und mit weiterem gesunden Wachstum in die Zukunft schauen.

Fröhlich gestimmt – DER KREIS Verwaltungsrat vor der neuen NL-Zentrale mit den Gastgebern (v.l.n.r.): Andreas Ullrich (Küchen Ullrich/Füssen), Simone Rieth (rk Küchenkultur/Böblingen), Erich Pfleiderer (Pfleiderer Küchenhaus/Winnenden), Bart Opentij (DER KREIS NL), Stephan Wörwag (DER KREIS Justitiar), Nathalie Kleinherenbrink (DER KREIS NL), Jan Schreckenberg (Küchenspezialisten Schreckenberg/Leverkusen), Ernst-Martin Schaible, Klaus Speck (Geschäftsführer Euroteam), Jutta Nagel (Nagel Küchen/Velen)

Blick in die Ausstellung und den Workshop-Bereich der neuen DER KREIS Zentrale in NL

