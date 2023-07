Der Möbel & Designguide 2023 wurde präsentiert

Anna M. Del Medico und Michael Stein

Am Abend des 27. Juni präsentierten Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein ihren neuen Möbel & Design Guide 2023 im Wiener 1200 Days of Art. Darin werden in neun Kapiteln innovative Ideen und spannende Neuerungen zu den zentralen Themen des Wohnens vorgestellt und aktuelle Tendenzen in Form von redaktionellen Beiträgen kommentiert. Wie etwa im Kapitel Möbel & Design zum Thema Color Codes: Lieblingsfarbe bunt? Farbexperten, Innenarchitekten und Designer gehen dabei das Thema Wohnfarbe etwas systematischer an und liefern wertvolle Anregungen für die Gestaltung der eigenen vier Wände. Im Kapitel Raumausstattung wird darauf eingegangen, wie man von Hotel-Designern lernen kann, mit dem Fife Star Style das eigene Zuhause upzugraden. Wie kann man die Küche zum Anker im hektischen Alltag machen? Wie gelangt man im Schlafzimmer zu mehr Privatsphäre und regenerativem Rückzug, welche Trends begleiten die Bäder oder Outdoor-Einrichtung? Worauf ist bei Licht & Leuchten oder bei der Tischkultur zu achten und was ist gerade hip beim Thema Multimedia? Diese Fragen beantwortet der Möbel & Design Guide 2023.

Herzstück des Guides ist das Verzeichnis der aktuell besten Designshops und feinsten Einrichtungshäuser. Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten prägen mit außergewöhnlichen Leistungen die österreichische Einrichtungsszene. Für deren besondere Standards wurden die Möbel & Design Guide-Awards 2023 verliehen. In insgesamt neun Kategorien und vier Sonderpreisen sind die ebenso begehrten wie anerkannten Auszeichnungen bereits zum zehnten Mal verliehen worden.

Möbel & Design Guide Award 2023 – Kompetenz, Qualität und sehr persönliche Note

Alle im Möbel & Design Guide gelisteten Unternehmen bestechen mit besonderen und qualitativ hochwertigen Produkten, fundierter Beratung sowie hoher Kundenzufriedenheit. Die nominierten Betriebe und Gewinner des Möbel & Design Guide Award stehen für ganz besondere Standards in Bezug auf individuelle Dienstleistungen, exklusiven Service und Angebotsvielfalt bekannter nationaler und internationaler Top-Marken sowie für eine entsprechend hochwertige Präsentation. Der Möbel & Design Guide Award wird von Anna M. Del Medico und ihrem Team seit 2014 vergeben.

Die Preisträger des Möbel & Design Guide Awards 2023

Kategorie

Möbel & Design: Inside Einrichtungen, Graz

Raumausstattung: Decorating Company Wildling, Waidhofen/Ybbs

Küche: Preloschnik – welcome to the kitchen, Wien

Schlafen: Schlaf[t]raum, Graz

Bad & Wellness: Vola, Wien

Outdoor: SunSquare-Kautzky, Tulln

Licht & Leuchten: Lichtprojekt am See, Neusiedl am See

Tischkultur: feinedinge*Porzellanmanufaktur, Wien

Multimedia: Kreil, Dornbirn

Sonderpreise

Interior Design: Nici Wührer – Höttges

Best of Design Küche: mühlböck küche.raum, St. Martin im Mühlkreis

Flagshipstore International: Paola Lenti by Kramer und Kramer, Wien

Neueröffnung: Handwerk – living beyond the usual, Wien

Die diesjährigen Gewinner

Der im medianet-Verlag erschienene Möbel & Design Guide wird über den Buchhandel, medianet.at sowie über diese Website um € 19,90 vertrieben. Erhältlich ist er zudem bei allen im Guide gelisteten Möbelhändlern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-guide.at

Quelle: medianet