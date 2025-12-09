Der Place to be für das Elektrohandwerk

Besonders interessant für Profis im Elektrohandwerk: Neue, interaktive Formate liefern praktische Impulse und konkrete Tipps für den Alltag im Handwerk. Informieren Sie sich jetzt und erleben Sie vom 8. bis 13. März 2026 die Light + Building in Frankfurt am Main.

Das Elektrohandwerk im Fokus

Im Forum E-Handwerk gibt es geballtes Fachwissen rund um aktuelle Normen, Vorschriften und Entwicklungen. Im E-Haus des ZVEH zeigt sich, wie intelligente Smart-Home-Systeme Energie sparen, Komfort steigern und nachhaltiges Wohnen möglich machen. Und wer praxisnahe Digitalisierung erleben möchte, ist in der AI-Lounge genau richtig. Hier wird greifbar, wie KI den Handwerksalltag unterstützt und neue Chancen eröffnen kann.

Premiere für das Power Festival

Mit dem neuen Power Festival feiert ein spannendes Format Premiere! Im Mittelpunkt steht, was das Elektrohandwerk ausmacht: Leidenschaft, Können und Gemeinschaft. In der neu gestalteten Werkstattstraße des Power Festivals warten praxisnahe Challenges der Hersteller, die Creator Area bietet Raum für den Austausch mit bekannten Branchengesichtern und auf der Power Festival Stage gibt’s Impulse, Talks und reichlich Know-how. Kurz gesagt: Hier wird die Power des Handwerks gefeiert!

Neugierig geworden?

Auf dem gesamten Messegelände laden Foren, Bühnen und interaktive Formate zum Austausch ein. Informieren Sie sich jetzt über die Events der Light + Building.

Ticket sichern und dabei sein!

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Light + Building 2026 im Ticketshop!

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt