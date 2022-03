DESIGN DAYS GRAFENEGG: RÜCKKEHR MIT WOW-EFFEKT

v. l. Jochen Danninger Sabine Jäger Peter Syrch Toni Moerwald Philipp Stein c Roland Rudolph

„Nach einer Pause braucht es einen Wow-Effekt“, erklären Peter Syrch und Sabine Jäger, Veranstalter der Design Days Grafenegg – die sich nach zwei Jahren corona-bedingter Pause nun spektakulär zurückmelden: „Wir haben die letzten zwei Jahre genutzt, um das Format weiterzuentwickeln und auszubauen“, erklären die beiden, denn „nie zuvor waren die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit, Handwerk, Qualität und Regionalität, Outdoor, Familie und Freizeitgestaltung so präsent. Wir wollen wieder hinaus, wir wollen Sinneseindrücke, Abenteuer – einfach pures Erlebnis.“

Bestätigt sieht man das auch durch den Besucherrekord, den die Schwestermesse Design District im letzten Herbst erreichen konnte: trotz 2G-Regel pilgerten rund 27.000 Menschen in die Wiener Hofburg, um Design zum Anfassen zu erleben. „Das motiviert uns natürlich,“ so Jäger & Syrch, „und auch, dass bei den letzten Design Days bereits 23.000 Besucher verzeichnet wurden. Das Konzept trifft offensichtlich den Zeitgeist. Es gibt in Österreich keine bessere Kulisse für In- und Outdoor, die so sehr das aktuelle Bedürfnis nach Erlebnis befriedigt. Unser Ziel ist es, Grafenegg als führende Location für Architektur, Design und hochwertigen Lifestyle international zu etablieren.“ Die Ziele bei der Besucherzahl steckt man hoch: „Wir wollen uns nochmals deutlich Richtung 40.000 Besucher steigern und gleichzeitig unseren hohen Anspruch, was Stil, Qualität und Angebot angeht, aufrecht erhalten“, erklären die Veranstalter.

Dafür soll auch eine Vielfalt an hochwertigen Side-Events sorgen, denn man rechnet mit etwa 3.000 Nächtigungen. Das spielt auch in die Tourismusstrategie Niederösterreichs hinein – 2022 soll „ein Jahr des Aufbruchs für den Tourismus in Niederösterreich“ werden, erklärt Tourismus-Landesrat Jochen Danninger: „Unser erklärtes Ziel ist, aus Tagesausflügen Übernachtungen zu machen. Ein Anziehungspunkt wie die Design Days, die über mehrere Tage ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie schaffen, ist für die Wertschöpfung in der Region ein wertvoller Impuls. Ich freue mich auch, dass heuer so viele Aussteller aus unserem Bundesland dabei sind. Das zeigt: In Niederösterreich ist die Kreativität zu Hause.“

DESIGN TRIFFT KULISSE – MIT NEUEN HIGHLIGHTS

Heißt es sonst „Klang trifft Kulisse“, wird es an diesen drei Tagen das Design sein, das die wunderschöne Kulisse von Schloss, Reitschule, Schlosspark und Wolkenturm bespielt. Zusätzlich zu den rund 15.000 m2 Park, auf denen man liebevoll arrangierte Design-Ensembles bewundern und ausprobieren kann, und der Handwerksausstellung im Schloss, stehen noch weitere Themenfelder im Fokus. Gemeinsam mit Silvie Aigner, Chefredakteurin des Kunstmagazins Parnass, konnte man Manfred Wakolbinger für eine Skulpturenausstellung gewinnen.



„Grafenegg ist ein Anziehungspunkt für kunstaffines Publikum, für das wir ein zusätzliches Angebot schaffen wollen“, so die Veranstalter. Der gesteigerten Bedeutung von Wohnen im Grünen soll eine eigene Ausstellung im ersten Stock des Schlosses Rechnung tragen, wo man sich einen Eindruck des Wohnangebotes in Niederösterreich machen kann. Exklusiv für Sponsoren, Aussteller und deren Kunden und Partner wird ein Weltstar den Wolkenturm am Samstag, 7. Mai, mit einem Showact der Extraklasse bespielen.

Ballonfahrt, Kids Area und ein breites kulinarisches Angebot bieten Erlebnis für alle Altersgruppen und Geschmäcker. Und wer in Grafenegg „Kulinarik“ sagt, muss sofort einen Namen im Kopf haben: Mörwald. Der Kultgastronom hat mit dem Restaurant Grafenegg einen Treffpunkt für Liebhaber der gehobenen österreichischen Küche geschaffen und so das Kulturangebot erst komplettiert.

DATEN & FAKTEN ZU DEN DESIGN DAYS GRAFENEGG

DATUM: 6. bis 8. Mai 2022

VERANSTALTUNGSORT: Schloss Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg

ÖFFNUNGSZEITEN: Freitag bis Sonntag, Fr. und Sa.: 10 – 19 Uhr; So.: 10 – 18 Uhr

TICKETS: Messeticket: € 14,– , Ermäßigtes Ticket: € 9,– (Pensionisten und Studenten)

Kinder: bis 12 Jahre kostenlos; Alle Tickets erhältlich unter: www.design-days.at/tickets



Weitere Informationen finden Sie unter www.design-days.at

Quelle: AD Werbe Design Atelier GmbH