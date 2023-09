DESIGN DISTRICT 2023: mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr Vielfalt als je zuvor

Zum mittlerweile sechsten Mal findet der Design District in diesem Oktober statt, nationale und internationale Marken bieten mit Trends und Klassikern aus den Bereichen Wohnen und

Einrichten, Mobilität, Home Spa und Wellness, Garten und Terrasse sowie Technik und HiFi die Möglichkeit, Design mit allen Sinnen zu erleben.

„Unser Messekonzept ist interaktiv. Es geht nicht nur darum, schöne Dinge zu sehen und so auf Neuheiten aufmerksam zu werden, sondern um das Erlebnis“ , so die Veranstalter Peter Syrch und Sabine Jäger, „ein Sofa, ein Bett, kauft man eben mit allen Sinnen. Die Drehräder und Knöpfe in der eigenen Küche bedient man jeden Tag – und es sollte jeden Tag aufs Neue Freude machen. Wir leben eben mit Design, oft über Jahre und Jahrzehnte.“

MEHR VIELFALT ALS JE ZUVOR

Die Auswahl ist jedenfalls groß genug, um für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Lebensphase die passenden Design-Begleiter zu finden – nur unbesetzte Standflächen wird man vergeblich suchen: „Wir bespielen mehr Fläche als je zuvor und immer noch melden sich Aussteller, die mit ihren Marken und Produkten dabei sein möchten“, erzählt Sabine Jäger. Insgesamt 7.500 Quadratmeter stehen den Besuchern also von 6. bis 8. Oktober zur Verfügung, auf denen sich mehr als 250 Marken aus dem In- und Ausland tummeln: Occhio, KIA, Praskac, Rolf Benz, SieMatic, Ligne Roset, Formdepot und Wittmann sind nur einige davon.



Zusätzlich zu den eindrucksvollen Arrangements setzt die Messe weitere Akzente: Wien Products (Schau Schau Brillen, Yogesh Parfums, Edition Fritz Spatny, Rudolf, Studio Palatin, Lobmeyr, Freywille, Woka Lamps Vienna) zelebriert Wiener Handwerkskunst, die Schauwerkstatt des Kunstgewerbes veranschaulicht die Wurzeln des Designs im Kunsthandwerk. Themen wie Kreislaufwirtschaft, Re- und Upcycling und weitere interessante Zukunftskonzepte kann man im Rahmen der Messe erforschen, die fantasievollen und schöpferischen Arbeiten kennenlernen, die daraus entstehen. Auch bietet der Design District mit Fashion & Accessoires wieder heimischen Manufakturen, Modelabels und Schmuckbrands eine Bühne.

DATEN & FAKTEN ZUM DESIGN DISTRICT 2023

DATUM – 6. bis 8. Oktober 2023

VERANSTALTUNGSORT – Wiener Hofburg, Eingang Heldenplatz, 1010 Wien

ÖFFNUNGSZEITEN – Freitag und Samstag von 10 bis 18:30 Uhr; Sonntag von 10 bis 18 Uhr

TICKETS – Online unter www.design-district.at/infos-tickets sowie vor Ort an der Tageskassa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.design-district.at

Quelle: Design District