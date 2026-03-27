Design Palazzo Austria setzt starke Akzente in Mailand

Beim inzwischen zehnten Auftritt Österreichs auf der Milan Design Week präsentieren mehr als 30 Möbel- und Designunternehmen ihre Neuheiten. Nach dem Erfolg von 2024 findet die Ausstellung erneut in dem eleganten Stadtpalast im Brera Design District statt, der die Besucher auch in diesem Jahr mit seinen repräsentativen Sälen und den kunstvollen architektonischen Details begeistert.

Vielfalt mit Haltung

Als namhafte Mitgliedsunternehmen der Österreichischen Möbelindustrie sind Bene, BRAUN Lockenhaus, Conform Badmöbel, Joka, Mayr-Schulmöbel, TEAM 7 und Wiesner-Hager unter den Ausstellern. Ihre Entwürfe spiegeln die gesamte Bandbreite moderner Lebensräume wider, von Office-Lösungen über Badmöbel bis hin zu Wohnkonzepten. Dabei wird schnell deutlich: Österreichisches Möbeldesign denkt nicht in Kategorien, sondern in Lebenswelten. Gutes Design ist hier weit mehr als reine Formgebung. Es ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus Materialkenntnis, technischer Raffinesse und gestalterischer Sensibilität. Formvollendete Linien treffen auf innovative Funktionen, nachhaltige Strategien und intelligente Details – stets mit dem Ziel, einen spürbaren Mehrwert im Alltag zu schaffen.

Ästhetik trifft Funktion

Die Stärke der österreichischen Möbelindustrie liegt in ihrer Fähigkeit, Ästhetik mit funktionaler Intelligenz zu verbinden. Das Ergebnis ist eine zeitlose Formensprache, die weder modischen Trends noch kurzlebigen Effekten folgt. Vielmehr entstehen Möbel, die langlebig, authentisch und wertbeständig sind und Räume in Orte der Ruhe und Geborgenheit verwandeln. Ob geprüfte Materialien in der Küche, smarte Funktionen im Homeoffice oder flexible Systeme im Wohnbereich: Die Entwürfe zeugen von einem Verständnis für die Bedürfnisse moderner Lebensrealitäten. Bereits in der Entwicklungsphase werden Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ergonomie und Alltagstauglichkeit konsequent mitgedacht. Entwickelt mit einem feinen Gespür für Proportion und Details, entstehen modulare Konzepte mit hohem Individualisierungsgrad.

Handwerk als kulturelles Fundament

Ein zentrales Merkmal der Branche ist ihre mittelständische Prägung. Viele der Unternehmen sind familiengeführt und blicken auf eine lange Tradition im Möbelbau zurück. Dieses gewachsene Know-how verbindet sich heute mit modernster Fertigungstechnologie zu einem einzigartigen Qualitätsversprechen. Hochwertige, oft natürlich behandelte Massivhölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, präzise verarbeitete Materialien und komplexe Mechaniken sind Ausdruck dieser Kompetenz. Dabei zeigt sich wahre Qualität oft im Verborgenen: in durchdachten Innenleben, intelligenten Stauraumlösungen oder subtil integrierten Lichtkonzepten. Es sind diese Details, die Möbel aus Österreich zu langlebigen Begleitern machen.

Designnation Österreich: zwischen Innovation und Emotion

Der „Design Palazzo Austria“ macht deutlich, welche Rolle Österreich heute als Designnation einnimmt. Die Kombination aus Innovationskraft, handwerklicher Exzellenz und einem ausgeprägten Bewusstsein für Wohnkultur verschafft der Branche international hohe Anerkennung. Dabei geht es nicht nur um Produkte, sondern um Haltung: Design wird als kultureller Beitrag verstanden, der Lebensqualität schafft. In einer zunehmend beschleunigten Welt wächst das Bedürfnis nach Rückzugsorten – nach Räumen, die Sicherheit, Ruhe und Identität bieten. Genau hier setzt das österreichische Möbeldesign an. Es verbindet traditionelle Werte mit zeitgemäßem Lifestyle, technische Präzision mit emotionaler Tiefe. Das Ergebnis sind Möbel, die nicht nur funktionieren, sondern berühren und die den Alltag auf leise, aber nachhaltige Weise bereichern.

Wo? – Palazzo Confalonieri – Fondazione Cariplo Via Romagnosi 8 | Mailand

Wann? – 20.–26. April 2026 Mo 14 – 20 | Di 10 – 21 | Mi 10 – 17 | Do – Sa 10 – 21 | So 10 – 18

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie