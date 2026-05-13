Design und Emotion: de Sede am Fuorisalone 2026

Im Mittelpunkt stand die neue Erweiterung des DS-909 Flow: ein drehbarer Sessel, der sich mithilfe eines Verbindungselements zu einer flexiblen und zugleich eleganten Sitzlandschaft kombinieren lässt.

Mit den diesjährigen Neuheiten setzt de Sede ein starkes Statement für zeitloses, modulares Wohndesign. Die Erweiterungen verleihen dem DS-909 Flow noch mehr Leichtigkeit, Dynamik und gestalterische Freiheit – perfekt für eine Welt, in der Räume zunehmend multifunktional gedacht werden.

Harald Feil, CSO de Sede: „Mit dem DS-909 Flow wollen wir Menschen inspirieren, ihre Räume immer wieder neu zu erfinden. Es ist unsere Antwort auf eine Welt, die ständig in Bewegung ist. Die neuen Elemente schenken noch mehr Flexibilität und machen das System insbesondere auch für private Wohnbereiche attraktiv.“

Inszeniert wurden die in Weiss und Rot gestalteten Neuheiten in einem einladenden Ambiente, das die Schweizer Herkunft der Marke stilvoll mit italienischer Dolce Vita verband. Warme Materialien, intensive Farbakzente und eine offene Atmosphäre machten den Showroom zu einem Ort des Austauschs und der Inspiration.

deSede Elefant rot weiss

Abgerundet wurde die Ausstellung durch ikonische Klassiker wie de Sede DS-600 Snake, de Sede DS-1025 Terrazza und de Sede DS-2878 Boxing in eleganten Neutraltönen, die die aussergewöhnliche Lederkompetenz und die kreative Vielfalt der Marke eindrucksvoll unterstrichen.

Gastfreundschaft und gelebte Handwerkskunst

Der de Sede Showroom wurde während des Fuorisalone zu einem lebendigen Treffpunkt für Designliebhaberinnen und Designliebhaber aus aller Welt. Besonders die täglichen Aperitivo-Momente sorgten für eine entspannte, inspirierende Atmosphäre und machten den Besuch zu einem echten Erlebnis.

Ein besonderes Highlight: Besucherinnen und Besucher konnten einem Handwerksmeister live bei der Fertigung der ikonischen de Sede Lederelefanten über die Schulter schauen und die Präzision traditioneller Handwerkskunst hautnah erleben.

Grossen Anklang fand zudem der exklusive Shuttle-Service, der Kundinnen und Kunden direkt zum Showroom brachte und das de Sede Erlebnis auf besonders komfortable Weise abrundete.



Der Showroom bei Bredaquaranta in der Via Fatebenefratelli 10 kann noch bis zum 31. August 2026 besucht werden.

Weitere Informatoinen finden Sie unter www.desede.ch

Quelle: de Sede